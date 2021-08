Tras los rumores, el senador Juan Luis Castro renunció al Congreso

Con 65 votos y dos en contra, la plenaria del Senado aceptó la carta de renuncia presentada por el senador Juan Luis Castro (Alianza Verde) a la Mesa Directiva. Desde hacía unos días, se hablaba de las intenciones de Castro de dejar el Congreso, pero los rumores se disiparon cuando él mismo los desmintió.

“A través de la presente les comunico oficialmente mi decisión irrevocable de separarme de mi curul en el Senado de la República a la mayor brevedad, con efectos fiscales a partir del 1 de septiembre”, se lee en la carta que leyó el secretario Gregorio Eljach antes de someter a consideración la solicitud de Castro.

En la corta carta, Castro agradece a la ciudadanía, organizaciones y compañeros que trabajaron junto a él en diferentes proyectos, en los que se destacan, por ejemplo, la Ley Comida Chatarra, que estuvo a punto de hundirse antes de finalizar la tercera legislatura.

Aunque en la carta no especificó sus razones de por qué deja el cargo, el saliente senador en los últimos meses ha presentado dolencias en su espalda, situación que le demanda someterse en los próximos días a una cirugía y a permanecer incapacitado por un buen tiempo.

Hay quienes señalan que tiene una oferta de trabajo en el exterior, sin embargo, por su hoja de vida y perfil como médico cirujano y psiquíatra, desde que se posesionó como senador, ha recibido de forma permanente oportunidades laborales que ha rechazado por su ejercicio político.

Lo que Castro sí tenía claro, antes de tomar la decisión de renunciar, era no volver a aspirar al Congreso y lo comunicó hace unos meses a través de una carta dirigida a su mamá, la exsenadora Piedad Córdoba. “Por eso aprovecho esta oportunidad para decirte que sí mamá, es cierto que estoy cansado de lidiar con tus enemigos, también es cierto que estoy cansado de que me persigan y me encasillen por ser tu hijo, como también es cierto que ya tomé la decisión de no aspirar nuevamente al Congreso de la República, un lugar extenuante que sé que conoces muy bien”.

Quien entraría a reemplazar a Castro es Yezid García, un líder sindical y exconcejal de Bogotá, quien en ese cargo defendió a Gustavo Petro cuando era alcalde del Distrito.