“La convivencia se ha hecho insostenible”: Partido Verde analiza posible separación

Congresistas de la Alianza Verde Katherine Juvinao, Inti Asprilla, Angélica Lozano y "Jota Pe" Hernández. Foto: Archivo

La Alianza Verde podría estar a punto de separarse. Ya son varios los militantes que dicen que continuar juntos es insostenible y que lo mejor es abrir dos frentes: los que están cercanos a la agenda del presidente Gustavo Petro y aquellos que se han mostrado lejanos a los proyectos del Gobierno.

Lea: “El partido Verde jamás ha expulsado a alguien y no lo hará nunca”: Katherine Miranda.

Si en algo están de acuerdo los verdes es en que las divisiones, que no son nuevas, vienen generando un ambiente de constantes choques entre las diferentes posturas que existen en la fuerza política. La asamblea, en la que definirían si continúan o no en la coalición oficialista y que viene posponiéndose desde el año pasado, ya abordará otro asunto mayor: una posible escisión del partido de centro.

“Ya esto no da más, la convivencia se ha hecho insostenible y el senador “Jota Pe” Hernández hizo la función de un florero de llorente, fue la gota que rebosó el vaso. La decisión que tendremos que tomar en máximo tres meses ya no estará en definir si somos o no de Gobierno, sino en si vamos a permanecer unidos o si nos separamos”, dice el senador Inti Asprilla, el primer militante en decir públicamente que quiere abandonar el partido.

Deben hablar. Y lo dejó claro el último hecho polémico que protagonizó “Jota Pe” en medio de la plenaria del Senado, donde terminó gritándole al ministro de Defensa, Iván Velásquez, y a la senadora María José Pizarro. Algunos verdes prefirieron no pronunciarse, mientras que otros militantes pidieron la expulsión inmediata del senador y lideraron la creación de un protocolo para atender la violencia política, en la que encasillaron las acciones de Hernández.

Lea también: “SIC solicitó documentos de reserva”: Registraduría pidió acompañamiento de Procuraduría.

“Sí o sí tiene que darse la discusión, no se puede esquivar más. No se puede seguir ignorando que hay unas posturas muy distintas frente al Gobierno, unos que son absolutamente radicalizados en la defensa y otros que ya no actúan desde la independencia, sino desde la oposición. Eso tiene que zanjarse en una discusión democrática al interior del partido y tener una postura si nos mantenemos de gobierno o si nos movemos a la independencia”, cuenta el representante Duvalier Sánchez.

La también representante Catherine Juvinao fue otra de las voces en apoyar la idea de dividirse, indicando que en el partido hay voces petristas que deberían echarle un ojo al proyecto de transfuguismo que están impulsando desde el Pacto Histórico los congresistas David Racero y María José Pizarro. Aunque tienen la misma intención, Asprilla y Juvinao “pelearon” vía X, evidenciando los dos sectores que se han ido formando.

“Apreciado Inti Asprilla, tú dices que te quieres ir del Verde, yo te apoyo y aliento. No te asustes, aprovecha el transfuguismo y vete al Pacto Histórico. Si el Partido decide permanecer desdibujado y entregado al petrismo, la que se va soy yo”, indicó Juvinao, una de las voces de los verdes más críticas al Gobierno Petro.

Apreciado @intiasprilla: tú dices que te quieres ir del Verde, yo te apoyo y aliento, ¿y entonces te echas para atrás inventando que te persiguen? No te asustes, aprovecha el transfuguismo y vete al Pacto Histórico.



Yo sí te lo sostengo: si en cambio el Partido decide… pic.twitter.com/5L0VhbtyRa — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) March 14, 2024

Pero los verdes cercanos al Gobierno no tienen en cuenta el proyecto de transfuguismo. Por ahora, no consideran cambiarse a otra fuerza política, pues dicen que tienen el mismo derecho de los demás a quedarse con el nombre de la “Alianza Verde”.

“Es una discusión que tendrá que darse, pero lo cierto es que yo tengo derecho a guardar la personería jurídica”, señala Asprilla, quien agrega que debería priorizarse el espectro de centro izquierda, pues fue bajo este que se creó la Alianza Verde.

No obstante, hay pesos pesados del otro lado que no soltarán el nombre fácilmente. Nada más, la senadora Angélica Lozano y la exalcaldesa Claudia López, quien busca tener el aval del partido para lanzar su candidatura presidencial en 2026, y quien, según dicen los militantes, tiene más influencia que los mismos copresidentes Antonio Navarro Wolf y Rodrigo Romero.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.