“Tremendo papelón”: críticas a Dilian F. Toro tras decir que Petro no gira a las EPS

En un evento público, en medio de su campaña para las elecciones regionales del próximo 29 de octubre, la candidata y exdirectora del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, aseguró que “la culpa de que no haya plata para pagar el sistema de salud es de Petro”.

Según lo aseguró, el presidente “no está mandando la plata para las EPS, para pagarle a los hospitales y a las clínicas. Es él quien tiene la culpa. A mi no me echen culpas que yo no tengo. Yo no soy la que manejo la salud del país, la maneja Petro”, fueron las palabras de la baronesa electoral del Valle.

Agregó que las EPS se han quejado “porque el Gobierno Nacional no les paga” y por ende, “no se les puede pagar ni a los hospitales ni a las Instituciones Prestador de Salud (IPS)”.

El discurso de la candidata a la gobernación del Valle fue cuestionado tanto por sectores de oposición, como de los afines al gobierno. Desde Cambio Radical la tildaron de “hipócrita”, pues aunque ella aparentemente rechaza la reforma a la salud, un sector de su partido respalda el proyecto en el Congreso.

“Absurda la actitud de Dilian Francisca Toro, que en un mitin grita que la culpa de la situación de las EPS es de Petro que no les gira plata. Pero su partido, el Partido de la U, y el Partido Liberal, que la coavala, están apoyando la nefasta reforma a la salud del Gobierno”, aseguró el partido Cambio Radical.

Al tiempo, la representante de Alianza Verde, Catherine Juvinao, dijo que Toro hizo “tremendo papelón en tarima”. Según ella, la candidata “hizo un show anti-Petro, pero luego se reúne con él a puerta cerrada y en el Congreso le da la orden a la U de votar calladitos la reforma a la salud sin mutar palabra”. La tildó de “politiquera”.

¿Qué dijeron desde el Gobierno?

El representante del Pacto Histórico por el Valle del Cauca, Alejandro Ocampo, dijo que Toro es “el descaro hecho persona”. Según él, ella es “una de las mayores responsables del colapso del sistema de salud en el Valle. Con sus influencias y acuerdos ha desangrado a decenas de EPS (...) Después salen a endilgar responsabilidades a otros. Que asuman en las urnas las consecuencias de sus acciones”, dijo el representante.

Por su parte, su copartidario, el senador Alexander López Maya, señaló a Toro de “mentir sobre la reforma que proponemos y sobre la realidad financiera del sector, es otro de los engaños que usted pretende hacerle al Valle y a Colombia”.

De acuerdo con López, “el sistema de salud cuenta con una deuda de las EPS con las clínicas y los hospitales de más de 16 billones de pesos que puede estar constándole la vida a miles de colombianos (...) El sistema que usted defiende tiene a 633 municipios que no cuentan con sede rural de salud y cuenta con 953 municipios que no conocen la oferta de las EPS privadas”, dijo.

Para el senador, “Gustavo Petro ganó la presidencia prometiendo un sistema de salud para la vida y no para los negociados a la salud que se han hecho con el sistema. Nuestra propuesta y usted lo sabe muy bien, es garantizar una salud pública, preventiva, universal y gratuita para los 50 millones de colombianos”.

