El año de los 5.650 trinos de Petro

Cuando Petro trina, pone titulares y hay noticia. Su papel como líder político ha sido muy exitoso en redes sociales, pues sabe instalar agendas y controlar el debate público con un dedo, o bueno, con sus pulgares frente al teclado. Si bien su rápida reacción en Twitter —ahora X— le ha servido para posicionar su proyecto político y mantener una comunicación cercana con quienes fueron sus votantes, también le ha costado algunas descachadas que han afectado su gobernabilidad: ha casado peleas, se ha equivocado con datos y ha hecho anuncios apresurados y sin confirmación.

Su cuenta oficial, @petrogustavo, apareció en junio de 2009 y tiene alrededor de 6,8 millones de seguidores, y su primer trino como presidente fue el 7 de agosto de 2022 a las 3:52 p.m.: “Juro a Dios y al pueblo de Colombia cumplir firmemente la Constitución y las leyes de Colombia”. Desde el día de su posesión, no se ha limitado a expresar sus opiniones sin filtro y el país ha conocido anuncios gubernamentales, políticas públicas, medidas y hasta cambios en el gabinete por esa vía.

Incluso, tras la captura de su hijo mayor, Nicolás Petro, y de su exnuera Day Vásquez por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, el pasado 29 de julio, Petro prefirió reaccionar a través de Twitter y canceló varias entrevistas con medios, con el argumento de que prefiere hablarle directamente a su pueblo. Respecto a los hechos, que ya van en un delicado escándalo por la posible financiación irregular de la campaña presidencial de 2022, Petro trinó este 5 de agosto, a las 8:21 a.m.: “Lo sucedido con mi hijo es para mí terrible y muy lamentable”, y advirtió que “la campaña no recibió dinero alguno de carácter ilícito”.

En este primer año de Gobierno, Petro ha trinado 5.650 veces —tuits originales, retuits, respuestas y quote tuits—. Solo en julio pasado, trinó 522 veces y su pico más alto fue en junio de 2023, cuando publicó 683 tuits. El Espectador examinó la cuenta del primer mandatario y, según datos compilados por la herramienta de análisis digital Meltwater Suite, en colaboración con la organización Linterna Verde, experta en investigación digital, el promedio de Petro es de 15 trinos diarios.

Precisamente, cuando tuvo su pico más alto, en junio, también detonó el escándalo político y judicial ocasionado por los audios de Armando Benedetti, exembajador en Venezuela, sobre el presunto ingreso irregular $15.000 millones a la campaña; así como el escándalo de Laura Sarabia, exjefa de gabinete, con el polígrafo y la niñera Marelbys Meza.

En este primer año, el trino de Petro que tuvo más retuits fue un comunicado del 15 de junio a las 7:02 a.m., en respuesta a esos hechos, adelantados por Semana, con 30.075 retuits. Mientras que el trino de más interacciones fue la publicación de su retrato oficial en Caño Cristales (Meta), con 202.947 likes.

Su uso de Twitter ha generado algunas controversias, pero lo más complicado quizás es la incertidumbre frente a la comunicación gubernamental. Casi todos los anuncios del Gobierno salen por esa vía y están centralizados en su cuenta personal. Aunque en Colombia no existe una regulación sobre el uso de las cuentas de figuras públicas, según los expertos es necesario que haya un mínimo de responsabilidad ética y política para reconocer que sus declaraciones pueden tener un impacto significativo en la percepción de las instituciones.

De hecho, Petro ha tenido que rectificar y borrar algunos trinos por imprecisiones. En uno de esos publicó fotos de un hospital en pésimas condiciones y aseguró que eran de un municipio de Antioquia, pero realmente eran de Caracas (Venezuela). Y borró otro en el que había dicho que el sistema de salud de Colombia estaba en el puesto 74 del mundo, según un ranking del World Population Review, pero realmente está en el puesto 35. Además, el 18 de mayo tuvo que aceptar que se había equivocado informando sobre la aparición de los niños perdidos en Guaviare, ya que ese dato no había sido confirmado; finalmente, los niños aparecieron el 9 de junio, un mes después de su error.

En este primer año Petro ha retuiteado 3.310 veces, ha citado 967 trinos y ha respondido a 350 publicaciones. Una de las páginas que más comparte, aun más que las oficiales, es Resistencia en Colombia (@ColResistiendo), una cuenta dedicada a publicar ilustraciones del presidente y miembros del Gobierno generadas con inteligencia artificial (AI). “Se rompe la institucionalidad y se pone en riesgo la credibilidad de los canales institucionales para verificar esa información. Al final estamos más pendientes de Petro que de los informes”, explicó Andrés Segura, profesor de Comunicación Estratégica de la Universidad Externado.

“Me parece legítimo que el Gobierno se comunique con la ciudadanía a través de Twitter. Sin embargo, hay que tener la suficiente rigurosidad y cuidado, porque el presidente ha caído en desinformación y peleas con los medios de comunicación y la justicia. Tiene que ser absolutamente responsable, porque un tuit suyo se traduce en noticia”, opinó la representante Katherine Miranda (Alianza Verde), quien también es muy activa en la red social.

De acuerdo con otro estudio, de Shift Porter Novelli, agencia de comunicación dedicada a análisis de datos, el sentimiento negativo frente los tuits de Petro es del 38,8 %, mientras que el positivo solo es del 15,9 %. El mayor pico del sentimiento positivo fue en agosto de 2022, durante sus primeros días como presidente, con un 52,5 %. Esto coincide con que en ese mes fue en el que Petro trinó menos, con 176 tuits. Desde enero de 2023 su actividad se incrementó considerablemente, cuando trinó 459 veces.

Así gestó las peleas

A través de Twitter el presidente se ha enfrentado con otras cuentas. El 2 de marzo, Petro y Nayib Bukele, presidente de El Salvador, se lanzaron varias pullas luego de que el mandatario colombiano criticó las cárceles de ese país. Al tiempo, en su primer año, cuestionó a medios de comunicación y periodistas y se enfrentó con el fiscal Francisco Barbosa: “El artículo 115 de la Constitución designa al presidente, como jefe de Estado, máxima autoridad”, fue el trino de Petro del 5 de mayo luego de decir a la prensa que él era el jefe del fiscal.

Tal vez la más significativa de sus peleas por esa vía se la lleva la ruptura con la coalición de Gobierno. El 25 de abril a las 10:45 p.m., tras el atropellado primer debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara, el presidente terminó con los partidos Conservador, Liberal y de la U. Ese mismo día también cuestionó a los jefes de los partidos, que indicaron a sus bancadas que votaran de forma negativa y, ante la indisciplina, anunciaron sanciones. “El presidente Gaviria se va en contra de su propio partido”, escribió ese día Petro a las 5:46 p.m.

Para la oposición, el presidente sigue mostrando un talante de activista y no de estadista: “No hay rigor. Hay publicaciones que a veces no son ciertas o que están mal redactadas. Aunque parezcan cosas menores, para un jefe de Estado no lo son tanto”, dijo el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático. No obstante, desde el Gobierno respaldan este método pues sería una estrategia para mantener una comunicación directa con la ciudadanía.

Otros datos detrás de su cuenta

Entre las palabras más usadas por Petro en Twitter este año está “primera vez”, que coincide con la narrativa del cambio de Gobierno y su rendición de cuentas diarias. Otras que se repiten son sistema de salud, consejo de seguridad, proyecto de reforma y proceso de paz. Hay que decir que los avances de la paz total también los ha comunicado por esta red social. Allí confirmó la reanudación de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y anunció, el 31 de diciembre a las 10:45 p.m., que el Gobierno había acordado un cese al fuego bilateral con cinco grupos armados, pero luego el ELN señaló que Petro hizo el anuncio sin haberles consultado.

Trinos como “¡viva Lula!”, el día que Luiz Inácio Lula da Silva ganó las elecciones en Brasil; “primero renunció antes de subir la edad pensional”, o el llamado a la ciudadanía a movilizarse a favor de su Gobierno, tanto el 14 de febrero como el 1 de mayo, son otros que destacan. Twitter es uno de los principales canales de comunicación del presidente y aunque por mucho su discurso es más moderado que el de figuras como Donald Trump y Nayib Bukele, sus trinos no dejan de marcar agenda. Petro sabe cómo generar titulares y resonancia, pero su enfoque puede poner en juego la credibilidad de la información institucional.

*Datos recaudados del 7 de agosto de 2022 al 3 de agosto de 2023, con la herramienta Meltwater Suite y en colaboración con Linterna Verde, organización de análisis digital sin ánimo de lucro.

👀 Los trinos más destacados del presidente Petro en un año:

