Así avanza la agenda del presidente Gustavo Petro en su último viaje internacional

Presidente Gustavo Petro durante su último viaje internacional a Cuba. Foto: Presidencia

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El presidente Gustavo Petro mantiene una agitada agenda en Cuba, en el que será su último viaje internacional como el jefe de Estado colombiano. Su visita, según comunicó la Presidencia, busca sentar posición “frente a la guerra en el Caribe” a menos de una semana para la sucesión del poder con Abelardo de la Espriella.

Su visita inició el pasado 31 de julio tras su aterrizaje en La Habana, capital de ese país. La agenda tiene varios compromisos de alto nivel, entre ellos con el jefe de Estado de ese país, Miguel Díaz Canel, uno de los pocos aliados de Petro en la región.

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“Quiero desde Cuba oponerme a una guerra en el Caribe, los misiles contra el mar caribe dirigidos contra narcos mataron gente humilde, como los organismos de inteligencia de los EEUU lo acaban de comprobar, no sirvieron para nada, pero si asesinaron a 261 personas entre ellas, al parecer, 50 colombianos”, dijo Petro sobre su visita a ese país. En ese mismo mensaje cuestionó el anuncio de la administración de Abelardo de la Espriella de cerrar embajadas en 14 países, uno de ellos Cuba.

“Ni los misiles, ni la invasión ni el bloqueo son soluciones dentro de los problemas de la humanidad”, señaló el mandatario. Tras su llegada el pasado viernes Petro fue recibido por la viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina de la Caridad Vidal Ferreiro, junto con representantes de la delegación diplomática colombiana.

Su agenda inició con el homenaje que rindió a José Martí y asistió al museo que lleva el mismo nombre. Ya en la jornada de este sábado el presidente se reunió con estudiantes colombianos de la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba.

Según se informó en la oficina presidencial, “reconoció su enorme labor como la generación que transformará la salud en nuestro país: futuros profesionales comprometidos con la paz, la reducción de brechas territoriales y la garantía de la salud como un derecho fundamental para las comunidades históricamente excluidas”. Se espera que en esta misma jornada se presente la cita con el mandatario cubano.

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