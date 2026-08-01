Declaran insubsistencia de Angie Rodríguez tras acusaciones de corrupción en Gobierno Petro

Angie Rodríguez fue declarada insubsistente tras acusaciones de corrupción en el gobierno Petro. Foto: Andrea Puentes - Presidencia

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A través del decreto 0936 del 31 de julio de 2026 el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, declaró la insubsistencia de Angie Rodríguez en el Fondo de Adaptación. Su salida se produce en medio de nuevas acusaciones por supuesta corrupción en el seno de la Casa de Nariño.

Quien llegase a ser la mano derecha del presidente Gustavo Petro como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) dejará el gobierno tras profundizar en acusaciones sobre supuestos casos de corrupción, en especial de Juliana Guerrero, contratista de la que dijo, “ejercía presión en varias entidades para cobrar y pedir puestos, quitar y poner gente como ama y señora“.

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Según se expone en el documento firmado por el ministro en funciones delegatarias -mientras el presidente Gustavo Petro se encuentra en Cuba- “Declárese insubsistente, a partir del día 01 de agosto de 2026, el nombramiento de la señora ANGIE LIZETH RODRIGUEZ FAJARDO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.031.142.676 de Bogotá, en el cargo de Gerente de Entidad Descentralizada, Grado 0013 del Fondo Adaptación”.

Rodríguez ha sido enfática en señalar irregularidades con el manejo de recursos en en diversas entidades adcritas al despacho presidencial. La ahora exfuncionaria señaló a figuras como José Raúl Moreno, jefe del despacho presidencial, Nohra Mondragón, actual directora del Dapre, además de Guerrero, de tener supuestos manejos irregulares y presuntas actuaciones corruptas desde el Ejecutivo.

Vea el decreto oficial:

Además, previo a ser declarada insubsistente pidió ser escuchada por Abelardo de la Espriella y acto seguido remitió una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara contra el presidente Gustavo Petro. “Quiero hoy denunciar para que tengan mucho cuidado porque él va a seguir publicando cualquier cosa para seguir afectando mi reputación. (...) Yo no soy parte de esa red de mujeres y por eso el presidente nunca me defendió en las redes sociales ni siquiera cuando entraron a la vivienda de mis padres”, manifestó“, dijo Rodríguez.

Y es que en ese contexto de disputas dentro de la saliente administración, Petro aseguró que “Angie es una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio y que lamento haber conocido. Hasta el presidente ilegítimo cayó en la trampa pervertida de la prensa que odia pero no investiga. Este documento prueba la incapacidad médica de Angie por razones siquiátricas, de las que ya salió, ¿Tan rápido? Y por tal razón le solicito al ministro de hacienda declarar insubsistente a la directora del fondo de adaptación por incompetente”.

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