Oposición pide archivar reforma pensional por posible escándalo de corrupción en UNGRD

El representante Hernán Cadavid, el presidente Gustavo Petro, los senadores María José Pizarro y David Luna. Foto: Archivo Particular

Este lunes inició en Ciudad Bolívar, Bogotá, el “Gobierno con los Barrios Populares”, una iniciativa que se extenderá hasta el 10 de mayo y pasará por algunas de las ciudades capitales del país. En su discurso, el presidente Gustavo Petro se despachó contra quienes buscan frenar sus reformas en el Congreso y afirmó que están usando a “corruptos” para lograrlo.

Además, habló sobre el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el que estarían involucrados los presidentes de las dos cámaras, Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara de Representantes), así como la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, quien renunció este lunes.

“Lo que están buscando es frenar en el Congreso las reformas políticas que benefician al pueblo, después de que salió tanta gente en las marchas. Están utilizando a los corruptos que nosotros mismos sacamos, a los cuales no les dejamos sacar el dinero público del país”, afirmó.

Desde la oposición, varias voces se han unido para decir que el escándalo es suficiente para que no avancen las iniciativas del Ejecutivo en el Legislativo y cuestionar la legitimidad del trámite. El senador David Luna (Cambio Radical) señaló que la reforma pensional está “manchada por la más rampante corrupción” y el Gobierno habría usado a “La Guajira solo para hacer campaña y luego la saquearon”.

De acuerdo con él, aunque el Gobierno promovía “el cambio político”, terminó siendo “uno peor a muchos de los anteriores”.

Sugerimos: Francia Márquez dijo que “unos bellacos villanos” tienen al Gobierno “contra la pared”

La reforma pensional del Gobierno tiene que caerse, tiene que hundirse. Está manchada por las más rampante corrupción. Usaron a La Guajira solo para hacer campaña y luego la saquearon como prometieron nunca hacerlo. Compraron conciencias con el hambre de los niños y con la… — David Luna (@lunadavid) May 6, 2024

“Compraron conciencias con el hambre de los niños y con la esperanza de tener agua potable”, apuntó. “Toda acción debe tener una consecuencia, y en este caso, la reforma pensional del presidente Petro, que está manchada de corrupción, no merece una suerte distinta a ser archivada. Yo le pido a la Cámara de Representantes que piense en las próximas generaciones, y no en las próximas elecciones, y que dé ejemplo cumpliendo esta reforma que lamentablemente, además de causar un grave problema a los jóvenes, causará un ejemplo propio, antes visto, de la mano de la irregularidad o de la irregularidad”, dijo Luna.

De la misma forma, el representante Hernán Cadavid (Centro Democrático) cuestionó al Ejecutivo por lo que llama un caso de “descarada corrupción”, con el que habría “estado utilizando la UNGRD y otras entidades para comprar al Congreso, para pasar sus reformas a la fuerza, donde los presidentes del Senado y de la Cámara no han dado una explicación satisfactoria”.

También pidió a la Cámara que reflexione sobre la reforma pensional y no deje avanzar las reformas “mientras no se esclarezcan todos estos hechos”.

Ayúdenme a difundir este mensaje:



Hago un llamado a Congresistas de otros partidos que rechazan la corrupción con la cual están tramitando reformas



¡Unámonos e impidamos que haya debates en los cuales se vaya a discutir proyectos del Gobierno! pic.twitter.com/fOhEBNJmUU — Hernán Cadavid (@hernancadavidma) May 6, 2024

“Yo le pido a usted, ciudadano, a los que nos están viendo, que le hagan llegar este video al congresista que usted conozca, al de su confianza, al de su región, para que nos unamos e impidamos que estas reformas puedan avanzar sobre una autopista de descarada corrupción, que es lo que están haciendo. Ayúdenos, porque si entre ustedes y nosotros nos juntamos, logramos frenar ese trámite de manera corrupta como lo están haciendo”, aseguró.

Le puede interesar: Luz María Múnera será la nueva consejera para las Regiones, en reemplazo de Sandra Ortiz

Desde el oficialismo, la congresista María José Pizarro (Pacto Histórico) indicó que el escándalo de corrupción era “un grave atentado contra los colombianos y [su] proyecto político progresista y de cambio”. Reiteró que desde su orilla política han pedido “celeridad, diligencia y las sanciones para los implicados que, desde ya, deben abandonar el Gobierno”.

Las recientes denuncias sobre hechos de corrupción en la UNGRD son un grave atentado contra los colombianos y nuestro proyecto político progresista y de cambio. Sin titubeos, somos los primeros en pedir celeridad, diligencia y las sanciones para los implicados, que desde ya,… pic.twitter.com/e7cTsE4i1F — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) May 6, 2024

Además, remarcó que estos hechos “no son excusa para paralizar el trámite de las reformas en el Congreso” y pidió un avance en los consensos con otros sectores. Aun así, fue clara en decir que estos no podrían ocurrir con acuerdos que se hagan “bajo la mesa mediante prácticas corruptas”, sino “sobre los contenidos de la reforma y sus alcances”.

“Es más, cada día que se dilata el trámite de las reformas, de facto hace que estas reformas ya estén hundidas y sólo se benefician aquellos que han sido opositores a las reformas, como el mismo presidente Iván Name. La ponencia de la reforma pensional estaba radicada desde principios de octubre y solamente inició su discusión a principios de marzo. Esto quiere decir que durante todos estos meses el Congreso no actuó para dar inicio a su discusión, pero además se recurrió a todo tipo de argucias para que este proyecto de ley no fuera discutido”, recordó.

Lea también: Claudia López también renuncia a la Alianza Verde tras escándalo en la UNGRD

Según ella, el Gobierno actuó “como correspondía para defender el espíritu, las propuestas, las promesas” con las que llegaron al poder, por lo que las personas vinculadas a hechos de corrupción deben abandonar sus cargos como funcionarios del Ejecutivo y permitir que la Fiscalía y los encargados de las investigaciones “puedan actuar cuanto antes”.

“[El] espíritu [de las reformas] es para beneficiar a las mayorías de los colombianos y de las colombianas, a las personas que han sufrido la exclusión durante décadas. Bajo ninguna circunstancia se puede afectar a estas personas no dándole trámite a estas reformas que son por el bien del pueblo colombiano y para hacer de la sociedad colombiana una sociedad viable”, finalizó.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en 'Congreso a la mano'.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.