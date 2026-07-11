“Atenta contra acuerdos democráticos”: el llamado de universidades a respeto constitucional

Escrutinio de votos en Corferias luego de las elecciones segunda vuelta Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Las tensiones del escenario político en medio de la transición de mandato entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella ha provocado un blindaje unánime de la institucionalidad a los procesos electorales en Colombia. A ese llamado se sumaron de forma reciente un grueso de las principales universidades del país que pidieron “respeto a las reglas constitucionales”.

Y es que en un comunicado firmado por instituciones de educación superior como Los Andes, Eafit, el Externado, la Universidad del Norte, Icesi, el Rosario, la Javeriana o La Sabana, hubo un rechazo por las declaraciones recientes tanto del presidente Gustavo Petro como del líder de la oposición, Iván Cepeda, al desconocer los resultados de la segunda vuelta del pasado 21 de junio y poner en duda la legitimidad del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

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“Nos alarman las declaraciones del presidente saliente y algunos de sus copartidarios, en el sentido de no reconocer el resultado electoral, sin aportar pruebas de supuestas irregularidades y sin haberlas tramitado por los mecanismos previstos para ello. Esa conducta se sale del cauce constitucional y legal, y es de la mayor gravedad pues atenta contra los acuerdos democráticos básicos que habilitan la alternancia pacífica en el poder”, señalan estas instituciones en su comunicado.

En ese sentido esas instituciones aseguraron que “es propio de la Academia obrar bajo un espíritu de pluralidad y desde ese lugar exigir el cumplimiento de las normas sociales y legales que hacen posible la coexistencia pacífica de proyectos políticos diferentes, y de los preceptos constitucionales que garantizan la alternancia pacífica en el poder”.

En su comunicación aseguraron que “la democracia implica el respeto incondicional a un conjunto de reglas esencial para la vida pacífica en las naciones”. En misma línea destacaron que existe una tradición democrática sólida en Colombia en la que, desde la promulgación de la Constitución de 1991, que esta semana cumplió 35 años, se ha garantizado la existencia de “proyectos políticos de orientación divergente, cuando así lo han dictado los resultados electorales”.

A pesar de esta comunicación, en el sector oficialista se siguen emitiendo algunos pronunciamientos en ese sentido. Por ejemplo, el presidente Petro, a pesar que su oficina y la Cancillería ya iniciaron los trámites ordenados por la ley para el tránsito de mando el próximo 7 de agosto, aseguró en un reciente trino que “eL CNE no quiso hacer el escrutinio sobre los votos del sector del exterior y sin él no han terminado los escrutinios en Colombia Nuestra investigación muestra que la mitad del fraude se localiza en las mesas del exterior y empiezan a aparecer personas que firman como jurados y ya estaban muertas".

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Y en misma línea el líder de la oposición, Iván Cepeda, dijo desde Sucre que se mantiene en su firme postura de “desobediencia civil pacífica”, además de remarcar su argumento de desconocer la legitimidad de la elección de De la Espriella, pues según estima, “está firme por la patria de los Estados Unidos”.

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