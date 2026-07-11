De la Espriella promete ayudas por emergencia en Casanare: así fue segundo empalme regional

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, lideró en Yopal el segundo empalme regional este 11 de julio. Foto: @ABDELAESPRIELLA

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, lideró el segundo encuentro de empalmes regionales, esta vez desde Yopal. El mandatario convocó al gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, y los 19 alcaldes de ese departamento para presentar su hoja de ruta para ese departamento una vez llegue a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto.

A esta cita acudieron los ministros designados Mauricio Gómez Amín (Comercio), Rodrigo Lara (Interior), el general (r) Jorge Mora (Defensa), además Valerie Lafaurie, designada consejera para las Regiones y Nicolás Gómez, jefe de su despacho, con quienes De la Espriella expuso un plan departamental, así como también pidió informes de proyectos clave para sacar adelante durante los próximos meses.

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El mandatario electo aseguró que “Casanare merece un mejor presente y un mejor futuro”, razón por la que dijo que habrá línea directa desde la máxima jefatura del Estado con los mandatarios regionales y locales. “Lo he dicho claramente, voy a ejecutar el presupuesto general desde la provincia, desde la regiones, de manera directa, con un compromiso total, pero siempre advirtiendo que lo más importante es la defensa de los recursos públicos”, señaló.

En ese encuentro habló de la necesidad de fortalecer la seguridad del departamento, así como el sector agrícola, resaltando el potencial de esa región. “He pedido a los mandatarios seccionales que prioricen las obras que están avanzadas para que podamos en este año y medio ejecutar esos proyectos”, dijo.

Tal cual sucedió en Norte de Santander, el presidente electo dijo tener “voluntad para aliviar los dolores de este maravilloso departamento”, por lo que subrayó que buscará impulsar la mayoría de iniciativas. “Casanare tiene todas las condiciones para ser piedra angular de la recuperación de la economía nacional a través de la explotación de hidrocarburos y la actividad agropecuaria ganadera. Haremos de este departamento esa despensa alimentaria del mundo”, agregó.

Y referente a la emergencia invernal en ese departamento que ha dejado a miles de damnificados, De la Espriella se comprometió a extender ayudas focalizadas a ese departamento. “Hemos empezado una campaña que nos permita recaudar ayudas para los damnificados por las inundaciones en el departamento. Los 19 municipios están afectados”, dijo.

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En su declaración habló de la entrega de 3.500 colchonetas, más de 2.000 kits básicos para las familias, 6.500 mercados con alimentos no perecederos, 2.000 kits de aseo y misma cantidad de hamacas. También explicó que su esposa, la primera dama Ana Lucía Pineda, estará al frente de la atención de esta emergencia y del traslado de estas ayudas a ese departamento.

En la misma jornada el presidente electo anunció el nombramiento de Indalecio Dangond como el nuevo ministro de Agricultura. Ese paso es clave pues, como bien señaló desde ese departamento, su rol será clave en la producción alimentaria de Colombia.

Esta es la primera visita del presidente electo en este departamento pues, como él mismo señaló, durante la campaña no pudo recorrer la región por problemas de seguridad. Aún así, en la segunda vuelta del 21 de junio obtuvo 161.203 votos, duplicando la votación en relación a Iván Cepeda.

La próxima parada será en Santander, departamento en el que también obtuvo una amplia votación y posteriormente estará en Antioquia, departamento que se tiene previsto, visitaría en 20 de julio en el que, además, lideraría un acto conmemorativo a las fuerzas militares.

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