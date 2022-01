“Uno no puede estar en lista de espera”: Zuluaga sobre Equipo por Colombia

Óscar Iván Zuluaga dijo que el Equipo por Colombia no pasó de las expresiones a una decisión de grupo para su adhesión. Foto: Jose Vargas Esguerra

Óscar Iván Zuluaga, candidato del uribismo, indicó el sábado pasado que no era posible ingresar al Equipo por Colombia, a pesar de que algunos de los integrantes de la coalición de centro derecha querían que se adhiriera a ellos. Luego de su decisión, Zuluaga dio a conocer nuevos motivos por los que se le adelantó al Equipo por Colombia y prefirió declinar la posible invitación.

(Contexto: Óscar Iván Zuluaga no llegará a la coalición Equipo por Colombia)

En entrevista con RCN Noticias, el candidato del Centro Democrático afirmó que aunque por varias semanas estuvo pendiente de una insinuación oficial por parte de la coalición de la que hacen parte los exmandatarios locales Dilian Francisca Toro, Federico Gutiérrez, Alejandro Char y el senador David Barguil, del Partido Conservador. Sin embargo, el tiempo pasó y el llamado nunca se concretó.

“Uno no puede estar en lista de espera. Este es el partido más importante que tiene el país, que ha hecho mucho por Colombia, en términos de seguridad, de mejoramiento de las condiciones sociales, del manejo de la economía. Creo que tomé la decisión correcta, mi responsabilidad era esa y creo haber acertado después de ver las explosiones de apoyo en Colombia y en las redes”, afirmó Zuluaga.

Agregó que la determinación de no insistir más con la coalición de derecha la tomó teniendo en cuenta la posición de los otros precandidatos del Centro Democrático y con la bancada de esa colectividad. En ese sentido, declaró que se siente satisfecho porque “creo que interpreté al uribismo en su sentimiento”.

(Más: “La idea es conversar y caminar nuestros votos”: Elizabeth Giraldo)

Zuluaga aprovechó su intervención en el noticiero para echarle pullas a Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla. Sobre él dijo que le extrañaron sus palabras en contra de su eventual ingreso al Equipo por Colombia: “Quedé sorprendido porque creí que tenía un buen concepto de todo lo que le había ayudado el Centro Democrático y el gobierno del presidente Uribe cuando él fue alcalde de Barranquilla para que, entre otras cosas, fuera exitoso”, dijo.

En conclusión, aunque Zuluaga agradeció los espaldarazos de Federico Gutiérrez y otros para intentar concretar su participación en la consulta de marzo del Equipo por Colombia, sin embargo, resaltó que esas voces de aliento no fueron suficientes. “He tenido una buena relación con él [Federico Gutiérrez] y le agradecí públicamente sus expresiones para querer que nosotros ingresáramos. Pero, lamentablemente, eso no pasó de expresiones. No hubo una decisión de grupo y lo que siempre me pregunté fue eso. Entendimos el mensaje: que no se dio la voluntad para que hiciéramos parte de esa coalición”, concluyó.