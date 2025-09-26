UNP desmiente reducción en la seguridad de Abelardo de la Espriella

La UNP dirigida por Augusto Rodríguez desmintió reducción en seguridad de Abelardo de la Espriella. Foto: Archivo Particular

La Unidad Nacional de Protección (UNP) respondió a los señalamientos por parte de Abelardo de la Espriella quien denunció, le habría sido retirado su esquema de seguridad en medio de su recorrido por las regiones par la campaña presidencial que adelanta.

Según sus señalamientos, habría recibido información “muy confiable sobre el precio que le han puesto a mi cabeza, a la del presidente Uribe y a la de otros opositores”. El precandidato explicó que por su vida pagarían ocho millones de dólares, así como la de un importante grupo en el sector opositor.

“No me asustan. Seguiré en la lucha de frente. Esta semana, el narcotraficante Diosdado Cabello se refirió a mí como su enemigo y el de su cómplice Petro. Sí, señor. He venido a combatirlos con las armas de la democracia”, dijo, a través de un comunicado.

Por ello, presentó una tutela ante el Consejo de Estado en la que argumentó una supuesta disminución en su esquema de seguridad que, además, habría sido presuntamente ordenada por el presidente Gustavo Petro, de quien también aseguró, le habría realizado diversos perfilamientos por su labor opositora.

No obstante, en paralelo a estas afirmaciones, la UNP, entidad en cabeza de Augusto Rodríguez Ballesteros, aseguró que a la fecha “Abelardo de la Espriella mantiene un esquema robusto de seguridad, aprobado por el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Procesos Electoral (CORMPE). En ningún momento dicho esquema ha sido reducido ni modificado, y resulta falso que el Presidente de la República haya impartido instrucción alguna para debilitarlo”.

“Por ello, rechazamos enfáticamente las afirmaciones con las que se pretende poner en duda la actuación de las entidades incidentes al jefe de Estado o a la UNP, pues dichas manifestaciones no corresponden a la realidad y atentan contra la institucionalidad”, se lee en el comunicado.

Desde la entidad fueron enfáticos en manifestar que “la institucionalidad del Estado garantiza la seguridad de los candidatos dentro del marco de la ley de los mecanismos técnicos que le son propios”. Además, también aseguraron respetar “la contienda política, pero exigimos honestidad y responsabilidad en el debate público. La democracia se fortalece con argumentos veraces y no con señalamientos infundados que instrumentalizan la seguridad personal para fines de proselitismo político”.

