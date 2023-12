“Jamás he sobornado testigos”: Uribe volvió a plantear la preclusión de su expediente

El expresidente Álvaro Uribe es investigado por la presunta comisión de los delitos de fraude procesal y soborno, cargos que él niega rotundamente. Foto: José Vargas

El expresidente Álvaro Uribe reiteró este martes que no ha girado ni pedido entregar ningún tipo de pago o dádiva a personas que testifiquen a su favor en medio de los señalamientos que se le han hecho por supuestas relaciones con militantes de grupos ilegales y que, por lo mismo, el expediente que hay en su contra por posible fraude procesal y soborno.

Y volvió a usar su cuenta en X para plantear que, desde su óptica, no hay pruebas suficientes que puedan relacionarlo con personas que tengan líos judiciales.

“Jamás he sobornado testigos, menos personas presas durante nuestro gobierno, ¿por qué me negaron la preclusión? De los pagos al paramilitar Vélez, del grupo capturado durante mi gobierno, supe más de 7 meses después, cuando me informó el abogado investigador, doctor (Diego) Cadena, en presencia del doctor Hernán Cadavid, hoy representante a la Cámara”.

Y, a renglón seguido, agregó: “Así lo reconoció el doctor Cadena, tanto en la Corte como ante Fiscalía. Aclaró que lo había hecho por razones humanitarias, sin pedir mentir o callar. ¿Por qué me han negado la preclusión?”.

Ya cinco jueces (dos juezas y tres magistrados) han negado la solicitud de la Fiscalía de precluir el caso y en esas decisiones, entre otros argumentos, se ha esbozado que faltan pruebas por indagar y que, en resumidas cuentas, el ente investigador no ha hecho plenamente su tarea.

Por eso, hace menos de dos meses, el caso pasó a otro fiscal que está analizando si mantiene la línea de pedirle a otro juez que cierre el caso o si, por el contrario, solicita la acusación formal contra el exmandatario y líder del ahora partido opositor Centro Democrático.

