“Nuestro estallido social será en las urnas”: Uribe sobre coalición para Elecciones de 2026

Expresidente de Colombia, a su salida del juicio oral que se adelanta en los Juzgados de Paloquemao Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luego de una semana en la que se revivió la intención de conformar una coalición entre los sectores de oposición - y algunos independientes alejados del Gobierno – el expresidente Álvaro Uribe Vélez vaticinó, desde Boyacá, un “estallido social” que será reflejado en las urnas contra la administración de Gustavo Petro.

El líder natural del Centro Democrático acompañó una doble jornada a varios de sus congresistas en Boyacá, donde abordó temas en relación con la energía y algunos problemas muy puntuales que afectan a esta región. Allí, en compañía de la senadora y precandidata presidencial Paola Holguín, recordó los pasos que se han dado en el marco de esta nueva coalición que se estaría proyectando para marzo del próximo año.

Le sugerimos: Coalición de oposición toma forma tras reunión de Uribe y Gaviria: Vargas Lleras se sumará

Durante el evento, Uribe abordó varios temas relacionados a la administración Petro, haciendo un claro énfasis en la seguridad y la economía. Sobre este punto aseguró que, respetando la reforma laboral, se deben aportar espacios para reducir impuestos al empresariado y con ello, abrir caminos “para que vuelva la inversión internacional”.

En materia electoral aseguró que tanto en los comicios presidenciales como legislativos “hay que ganar el año entrante. Hay que ponerle amor a la victoria y hay que buscar la victoria”. Asimismo, apuntó que, a diferencia de lo ocurrido en 2021 cuando se presentaron una serie de manifestaciones contra la administración de Iván Duque, “nuestro estallido social va a ser de votación. Las urnas no pueden quedar arrugaditas con los votos nuestros”.

El expresidente Álvaro Uribe en conversación con la comunidad de Tunja insiste en la necesidad de bajar impuestos que asfixian la economía de los colombianos. @RevistaSemana @BluRadioCo @NoticiasRCN @ELTIEMPO pic.twitter.com/lZMmZmrlRS — Centro Democrático (@CeDemocratico) November 1, 2025

Su llamado se hace en medio de una semana que se puede catalogar como clave para la oposición, luego de una reunión que encabezó Uribe con el expresidente César Gaviria y en el que forjaron esa coalición de la que se venía hablando desde hace varios meses.

El encuentro desarrollado en Llanogrande, (Antioquia), dejó como resultado, además de esta coalición, la primera declaración pública por parte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras para hacer parte de esta convocatoria que agrupará a todos aquellos precandidatos y partidos que se encuentren en una clara línea de oposición a la administración Petro.

Eso sí, Vargas Lleras fue claro al pedir que el proceso de se acelere ante la ya declarada candidatura de Iván Cepeda, quien representará al Pacto Histórico en las urnas – y que también irá al frente amplio en marzo – y con el gran ramillete de candidatos que existe en la centroderecha que asciende a más de 70 aspirantes.

Siga informado: Petro anuncia ayuda para la reconstrucción de Gaza: así avanza su agenda en Medio Oriente

En clave Congreso, la lista del Centro Democrático será cerrada, y según las proyecciones por parte del uribismo, el umbral de votos se sitúa en más de 3 millones por este partido, pues la estimación es llegar a más de 20 curules en el Senado. Uribe precisamente integrará este listado, ubicándose en el puesto 25 para empujar lo máximo posible a su bancada en estos comicios.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.