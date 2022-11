Uribe Turbay pidió más tiempo para estudiar tributaria: Roy Barreras le dijo no

Senador por el Centro Democrático, en el debate de control político al Ministro de Hacienda José Antonio Ocampo citado por el Senador Gustavo Bolívar, realizado ante la Comisión tercera del Senado. Foto: Óscar Pérez

Este martes, el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, envió una carta al presidente del Congreso Roy Barreras en la que pidió más tiempo para estudiar la ponencia para segundo debate del proyecto de reforma tributaria del Gobierno Petro, que fue radicada ayer lunes.

“El día de ayer al finalizar la tarde he sido informado que con la aquiescencia del Gobierno y sus aliados en el Congreso de la República se pretende someter a votación esta misma semana el proyecto de ley por medio de la cual se adopta una reforma tributaria. Es de destacar que a las 11:00 p.m. del día lunes, se compartió el texto definitivo de la ponencia mayoritaria”, dijo Uribe Turbay.

Al respecto, aseguró que por falta de tiempo para ser estudiada, pide el aplazamiento del debate, que sería anunciado hoy y tendría lugar en plenaria de Senado mañana miércoles.

De acuerdo con Uribe Turbay, no hace la solicitud para que él pueda revisarla, sino para que los congresistas que no asistían a las reuniones de coordinadores y ponentes, así como la opinión pública tengan la oportunidad de leerla con mayor profundidad.

“En estas últimas tres semanas, desde la votación en primer debate, se han adelantado más de cinco reuniones de ponentes, a las cuales he asistido con mi equipo de trabajo. Sin embargo, los congresistas que no son ponentes y ciudadanía en general no han atendido las reuniones de ponentes, y requieren un tiempo razonable y prudencial para estudiar lo que sería el texto de la ponencia mayoritaria”, señala.

Frente a la petición del senador uribista, el presidente de la corporación, Roy Barreras (Pacto Histórico), le contestó y argumentó que no hace falta más tiempo porque la ponencia del proyecto de reforma ya ha sido consensuada por los congresistas.

“Apreciado senador Miguel Uribe Turbay; dice que necesita ‘una semana más’ para leer la reforma tributaria. Usted ha sido ponente. Lleva 3 meses estudiándola. Está revisada, discutida y consensuada hasta la saciedad. Entiendo su propuesta dilatoria pero no es necesaria”, le contestó Barreas.

Por el momento, se espera que esta semana sea discutido el proyecto en las plenarias de Senado y Cámara, para que, como desea el Gobierno y por directriz del presidente, termine su trámite pronto.

