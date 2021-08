La conversación no será en instancias de la Comisión de la Verdad, pero al parecer sí será pública. El expresidente hizo una guía con 62 puntos que tocará en el encuentro.

Según algunos medios, como El Tiempo, ya hay fecha para el encuentro que sostendrán el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV).

Este lunes, en horas de la mañana, se consumará el espacio para que Uribe dé su testimonio al padre de Roux sobre los fenómenos dentro del conflicto armado. Como se sabe, no lo hará en instancias de la Comisión de la Verdad pues desde que la entidad cobró vida con el Acuerdo de Paz, el exjefe de Estado se ha mantenido en que no la considera legítima.

Y aunque desde días atrás se ha dicho que será un espacio privado entre ambos, al parecer la conversación será de conocimiento público pues, como afirmó el diario bogotano, se transmitirá por medio de las redes sociales de Uribe. Igualmente, se espera que el padre de Roux llegue sobre las 9:00 de la mañana a la vivienda del exprimer mandatario en Llano Grande, Antioquia, para escucharle. En esas condiciones se llevaría a cabo el encuentro que Uribe confirmó a este diario.

Para ello, Uribe preparó un guía con 62 puntos a tocar en la charla. El documento se conoció porque el expresidente lo publicó en El Expediente. En el escrito, el político de derecha reitera que no puede reconocer a la CEV, por la inconveniencia y “mal ejemplo” de algunos puntos del proceso de paz de La Habana. No obstante, según la guía, no entrará a ahondar al respecto.

Al presidente de la Comisión le dirá, también, que para él era muy difícil creer en los mal llamados falsos positivos, “pero siempre procuramos actuar a tiempo”, señaló en el documento. “Nunca se desestimó una denuncia. Por eso extraña la diferencia en cifras entre Fiscalía, Cinep, Centro Nacional de Memoria Histórica y algunas ONGs. Se necesita conocer todos los nombres de las víctimas.

Al respecto, ahondó en los puntos 49 y 50. En ellos indicó que hubo encasillamientos o señalamientos a ciudadanos que fueron llamados guerrilleros, paramilitares o colaboradores. Enfatizó, además, que en su presidencia, se modificaron los números de bajas y los criterios de ascensos de los militares. “Al revisar cada caso me expresaban que no se pasaba por alto a quienes tuvieran alguna responsabilidad en delitos”, expresó.

En la misma línea en la que siempre ha hablado, Uribe retomó que las organizaciones no gubernamentales que trabajan por la protección de los derechos humanos tienen un “sesgo ideológico” y han hecho “falsas acusaciones” en el tema de falsos positivos. “Para algunas, los derechos humanos son máscaras para ocultar su sesgo político. El relator de la ONU dijo que no se han encontrado ‘pruebas que indiquen que estas ejecuciones extrajudiciales se llevaron a cabo como una política del Gobierno’”.

Errores, dolor y perdón

En el documento, el expresidente expuso que un error suyo fue haber dicho la frase “no estarían recogiendo café”, que fue tan criticada porque con ella se refirió a los jóvenes de Soacha asesinados y presentados como bajas en combate.

Asimismo, manifestó que el perdón y el dolor frente a los falsos positivos los ha expresado en múltiples escenarios. “En la Presidencia, en el libro No hay causa perdida, en la conciliación con el grupo de madres de Soacha en la Corte Suprema y en múltiples intervenciones”.