“Pierde la ciencia en Colombia”: políticos lamentan la muerte de Francisco Lopera

Francisco Lopera, coordinador del Grupo de Neurociencias de Antioquia, de la Udea. Foto: Cortesía Dirección de Comunicaciones UdeA / Alejandra Uribe

Este martes 10 de septiembre se conoció el fallecimiento de Francisco Lopera, el científico colombiano más destacado en el estudio del Alzheimer, a los 73 años de edad y desde Antioquia, los políticos han empezado a expresar sus condolencias.

La Gobernación, en cabeza de Andrés Julián Rendón, publicó en X: “Lamentamos el fallecimiento del doctor Francisco Lopera, científico antioqueño reconocido en todo el mundo por sus investigaciones sobre el alzhéimer, una mente brillante que trazó un camino en la lucha contra esta enfermedad. Nuestro mensaje de condolencias para su familia y amigos”.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe dijo: “Pierde la ciencia en Colombia”. En abril de este año, Lopera se convirtió en el primer latinoamericano en recibir el Potamkin Prize for Research in Pick’s, Alzheimer’s and Related Diseases, otorgado por la Academia Americana de Neurología y la Fundación Americana del Cerebro.

Por la misma línea de Uribe, la exsenadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra escribió: “Una muy triste pérdida para la ciencia colombiana. Gran trabajo para caracterizar el Alzheimer y su cadena hereditaria en familias en nuestro país”.

Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia, destacó el legado del científico: “Su inmenso aporte a la ciencia, a la salud, a la academia, a la vida, hicieron de él un faro y un referente. Francisco Lopera llenó de significado el Escudo de Antioquia con el que reconocimos su labor y su humanidad. Su nombre y su obra estarán por siempre en nuestra memoria”.

Hace un poco más de un año, el entonces gobernador compartió unas fotografías en las que figuraba Lopera. “Nos emociona poder acompañar la más esperanzadora investigación sobre el alzhéimer. Con el liderazgo de John O’Keefe, Premio Nobel de Medicina, el dr. Francisco Lopera y equipos científicos de la Universidad de Antioquia y University College London esperamos seguir dando pasos históricos para combatir esta enfermedad”, escribió Gaviria.

El exministro Alejandro Gaviria indicó que es una “muy triste noticia” y le envió condolencias a sus familiares, a sus amigos y a la comunidad académica.

La Universidad de Antioquia, donde lideró por más de 40 años el Grupo de Neurociencias de Antioquia (GNA), hizo lo propio: “Acompañamos y expresamos nuestra solidaridad a su familia, amigos y equipo de investigadores en este difícil momento. Desde la Universidad que fue su casa y a la que le dio grandes contribuciones, mantendremos en alto su nombre y continuaremos su legado inspirador”.

🖤 Con profunda tristeza, admiración y gratitud, en la #UdeA despedimos hoy a un ser humano invaluable, profesional riguroso, profesor inspirador e investigador curioso y creativo que trazó un camino en la lucha contra el alzhéimer.



Hace unas semanas, el científico informó su retiro del GNA debido a problemas de salud. Le habían diagnosticado un melanoma y había pasado por varios tratamientos médicos. Hasta el momento, no se han revelado las causas de su muerte.

