Murió Francisco Lopera, el colombiano que fue autoridad en el estudio del alzhéimer

Francisco Lopera es el coordinador del Grupo de Neurociencias de Antioquia. Foto: Cortesía UdeA

Este martes 10 de septiembre falleció Francisco Lopera, el científico colombiano más destacado en el estudio del Alzheimer, a los 73 años de edad. En abril se había convertido en el primer latinoamericano en recibir el Potamkin Prize for Research in Pick’s, Alzheimer’s and Related Diseases, otorgado por la Academia Americana de Neurología y la Fundación Americana del Cerebro.

El investigador lideró durante 40 años el Grupo de Neurociencias de Antioquia (GNA), adscrito a la Universidad de Antioquia. Desde allí, contribuyó a la identificación de una causa genética de la enfermedad, conocida como ‘mutación paisa’. En una reciente entrevista con El Espectador, Lopera contó que su interés por esta enfermedad surgió en la década de los 80, cuando estaba haciendo su residencia en Neurología Clínica y recibió un paciente de Belmira, Antioquia, que había perdido la memoria y tenía 47 años.

Hace unas semanas, el científico anunció su retiro del GNA por cuestiones de salud. Fue diagnosticado con un melanoma y se vio sometido a varios procedimientos médicos para tratarlo. “Estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Aunque esta decisión ha sido difícil, creo que es lo mejor para mi salud y para el futuro del Grupo”, dijo en aquel entonces.

Ante la noticia de su muerte, La Universidad de Antioquia se pronunció : “Acompañamos y expresamos nuestra solidaridad a su familia, amigos y equipo de investigadores en este difícil momento. Desde la Universidad que fue su casa y a la que le dio grandes contribuciones, mantendremos en alto su nombre y continuaremos su legado inspirador”.

Por el momento, se desconocen las causas de su fallecimiento.

