“Usted no gastó”: los dineros que separaron a Rodolfo Hernández y Marelen Castillo

Rodolfo Hernández y Marelen Castillo llegaron al Senado y la Cámara, respectivamente, luego de ser derrotados por Gustavo Petro y Francia Márquez en una segunda vuelta en la que, no obstante, tuvieron una votación nada despreciable: 10'580.412 votos.

La fórmula compuesta por el ingeniero Rodolfo Hernández, quien recién renunció a su curul en el Senado, y la académica Marelen Castillo, hoy representante a la Cámara, estuvo muy cerca de llegar a la Casa de Nariño. Menos de 800.000 votos le faltaron a la pareja de outsiders para ocupar el lugar que hoy tienen el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, tras una carrera presidencial inédita y una campaña atípica en la que primaron los ataques personales.

Justo durante la campaña, la fórmula presidencial de Hernández y Castillo se mostró unida y con ánimos de encarnar un cambio que se exigía en las urnas. Juntos resistieron varios ataques de quienes los señalaban de ser una pareja política muy inexperta para aterrizar en la Casa de Nariño, y en general se evidenció que ambos tenían una visión similar de país. Tras ser derrotados en segunda vuelta, ambos asumieron las curules en el Congreso que les otorgó el Estatuto de Oposición.

Poco tiempo pasó para que se evidenciaran las primeras fisuras no solo entre ambos congresistas, sino en general entre los miembros de la Liga de Gobernantes Anticorrupción (la colectividad que avaló la aspiración presidencial) y el ingeniero Hernández, quien básicamente es junto a su familia el dueño del partido. Las diferencias en algunos proyectos, las discordias sobre declararse partido de oposición o independiente, las dudas sobre la curul de Hernández, a la que finalmente terminó renunciando, y en general la falta de trabajo conjunto entre los miembros del partido derivó en una temprana implosión de una colectividad llamada a ser una de las líderes de la oposición al Gobierno Petro.

Mucho se rumoraba también que la distancia entre Castillo y Hernández se venía ampliando por la financiación de la campaña presidencial. Y así quedó evidenciado en un audio que reveló este miércoles Caracol Radio, en el que se escucha una intensa discusión entre la fórmula presidencial, de la que no hay certeza sobre su fecha.

En la conversación, de menos de tres minutos, el ingeniero Hernández le pregunta a Castillo que “¿quién le pagó el salario?” mientras estuvo en campaña y habla de algunos acuerdos a los que habían llegado si ganaban la Presidencia. “Que si quedábamos en la vicepresidencia después pagábamos”, le responde la representante sobre el compromiso que tenía.

Y mientras Hernández le pregunta de forma insistente sobre el dineroi, Castillo le responde que se puede hacer un acuerdo de pago. “Lo podemos conversar. Nos sentamos y lo conversamos, yo no tengo problema”, le dice la congresista, a quien Hernández no deja de cuestionar: “No es conversarlo. Eso no hay que conversarlo. Yo sé que usted va a decir que no y usted me va a devolver a mí (la plata) porque la puse yo”.

“Necesitamos plata para operar el partido”, le dice también el ingeniero Hernández. El exsenador no cesa de insistirle a su antigua fórmula presidencial sobre cómo se hará el pago, le replica que los ingresos que tiene ahora “son el doble de lo que tenía” en su vida como académica y además le enrostró que, según él, no aportó para la campaña. “Usted no gasto plata, a usted le dieron plata (...) Le voy a demostrar que sí, todo lo hicieron a espaldas mías”, le dijo.

Castillo, por su parte, se sostuvo en que pagará el dinero, que tiene que revisar sus ingresos para hacerle un acuerdo de pago y afirmó que “ni un peso” le dieron durante la campaña. Por el contrario, la representante le dijo a Hernández que también gastó dinero, que no tiene recursos, y que “mucha gente se aprovechó” de su nombre, pero que a pesar de eso cumplirá el compromiso. “Miramos cómo hacemos. Se lo devuelvo. No le estoy diciendo que no. (...) Yo le hago la propuesta de pago y se la devuelvo al partido, cuente con eso”, le decía una y otra vez.

En medio de la controversia, la representante Castillo quiso restarle importancia a la situación y pidió concentrar la atención en las discusiones que ha dado en el Congreso. En medio de la discusión para reformar la ley de orden público, Castillo señaló que aceptó la curul en la Cámara para cumplir su deber con los millones de votantes que creyeron en su aspiración. “Desde el 20 de julio he hecho todo lo posible para aprender rápidamente y representar bien a esos ciudadanos”, dijo.

“Vine al Congreso a trabajar con el ritmo que la vida me ha enseñado (...) Considero irrelevante profundizar en el contenido del audio publicado por una importante cadena radial, más allá de lo que allí se expresa, el país está frente a temas de trascendental importancia y la gente necesita que nos concentremos en eso”, dijo la representante sobre la discusión interna que hay entre los miembros del partido, pues vale recordar que los representantes Juan Manuel Cortés y Erika Sánchez, únicos electos por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, hace unas semanas fueron expulsados de la colectividad debido a diferencias que tuvieron con el ingeniero Hernández.