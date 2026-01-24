Valencia ungida por el Centro Democrático y otras movidas de las campañas el fin de semana

Aspirantes a la presidencia Paloma Valencia, Iván Cepeda, Juan Fernando Cristo y Enrique Peñalosa. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia fue proclamada como la candidata oficial del Centro Democrático este sábado 24 de enero en horas de la mañana, durante el evento el expresidente Álvaro Uribe, se manifestó vía virtual sobre el panorama electoral y Valencia dio su discurso oficial.

“Este gobierno nos va a heredar la más terrible herencia en materia de violencia. Desde aquí quiero rendirle un sentido homenaje a mi compañero y amigo Miguel Uribe Turbay. Desde aquí Miguel, te quiero decir que honraremos el legado de defensa a la democracia”, sostuvo la candidata en su discurso.

Lea: Cepeda tiene el 33 %, De la Espriella el 18 % y Valencia el 6 %: Guarumo y Ecoanalítica

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe manifestó: “Se protocoliza el resultado de un proceso democrático y se inicia una etapa que tiene que conducir a una gran victoria para Colombia”.

De la mano del Centro Democrático y de millones de colombianos vamos a ganar la presidencia de Colombia. pic.twitter.com/jjLKnZtM9x — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) January 24, 2026

Por su parte, Iván Cepeda, estuvo en reunión con los pueblos indígenas Kankuamo y Wiwa “cuentan conmigo para lo que viene. yo no hablo a nombre del presidente Petro, somos dos personas y personalidades diferentes. somos una sola fuerza pero cada quién tiene su voz.[...] Este Gobierno ha defendido a los pueblos y ha hecho una labor por darles cada vez más participación en la vida política”, señaló el candidato.

Otro de los candidatos que ha sonado este fin de semana es Juan Fernando Cristo, quien viajó hasta Ibagué para asistir a un encuentro con la representante del partido liberal en el Tolima, Olga Beatriz González. “Este país ya cambió, y en el Tolima se siente ese cambio. Quiero ser presidente porque tengo optimismo y fe en Colombia. Hay que insistir en las reformas, con más concertación y menos confrontación”, expresó Cristo.

Por su parte el candidato Enrique Peñalosa, quién hace poco manifestó su participación en la consulta interpartidista la “Gran Consulta por Colombia” y recibió el aval de su candidatura por parte del partido Oxígeno, junto a Juan Carlos Pinzón, hizo oficial ese recibimiento en un evento al que asistió la fundadora del partido, Ingrid Betancourt.

La fundadora del @partidooxigeno hace entrega del aval a @EnriquePenalosa como aspirante a la Presidencia 🇨🇴. "Es un momento muy especial, para nuestro partido y para la democracia colombiana" @IBetancourtCol

Este 8 de marzo el país ganará Oxígeno con #LaGranConsulta🗳️. pic.twitter.com/HfBp4ug5Sm — Partido Oxígeno (@partidooxigeno) January 23, 2026

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.