Cepeda tiene el 33 %, De la Espriella el 18 % y Valencia el 6 %: Guarumo y Ecoanalítica

La tercera encuesta de 2026 arroja una mueva fotografía sobre el panorama de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. Según los resultados, el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda (33,6 %), el abogado Abelardo de la Espriella (18,2 %) y la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia (6,9 %) lideran la intención de voto en la encuesta financiada por periódico El Tiempo y hecha por Guarumo y Econanalítica, publicada este 24 de enero.

Siguientes en la intención de voto y después de los tres primeros se encuentran: Vicky Dávila (4,1 %), Sergio Fajardo (3,9 %), Juan Manuel Galán (3,3 %), Aníbal Gaviria (2,6 %), Claudia López (2,4 %), Enrique Peñalosa (2,4 %), Juan Carlos Pinzón (1,9 %), Camilo Romero (1,7 %), Juan Daniel Oviedo (1,1 %) y Santiago Botero (1,0 %) y Clara López, Roy Barreras, David Luna, Carlos Caicedo, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Cárdenas, Daniel Palacios, Mauricio Lizcano, Juan Fernando Cristo y Luis Carlos Reyes no superan el 0,8 %. Además, un 13 % “no sabe/no responde”.

En cuanto al escenario de segunda vuelta, si Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se enfrentaran en urnas, el 39,4 % votaría por Cepeda, el 33,9 % por De la Espriella y el 26,7 %, por ninguno de los dos. En caso de que esta disputa fuera entre Iván Cepeda y Sergio Fajardo, el primero se llevaría el 39,3 % de los votos, el segundo el 24,8 % y 35,9 % no votaría por ninguno de los dos.

Si por el contrario la disputa fuera entre Cepeda y Valencia, el primero ganaría con el 40 % de los votos y la segunda se llevaría el 21,2 %, mientras que no votarían por ninguno de los dos el 38,8 %.

En cuanto a las consultas interpartidistas, que sucederá el próximo 8 de marzo, los datos arrojados por la encuestadora muestran que el 35,6 % votaría en la consulta del Pacto Amplio y el 29,3 % en la llamada Gran Consulta por Colombia, mientras que el 27,8 % no votaría en ninguna de las dos.

Dentro de la consulta del Pacto Amplio ganaría Iván Cepeda con el 84,3 de los votos, seguido de Roy Barreras (7,2 %) y de Camilo Romero (6,2 %) y el 2,3 % “no sabe/no responde”. El aspirante Daniel Quintero, quién anunció hace menos de una semana que participaría también en esta consulta, no se tuvo en cuenta, pues no se sabía la noticia al momento de elaborar la encuesta.

En cuanto a la llamada Gran Consulta por Colombia, la ganadora sería Paloma Valencia con el 22,1 % de los votos, seguida por Vicky Dávila (15,3 %), Juan Manuel Galán (13,8 %) y Enrique Peñalosa (11,1 %), mientras que el 7,4 % “no sabe/no responde”.

Por su parte, respecto a la imagen del actual presidente de la República, Gustavo Petro, el 53,3 % de las personas encuestadas desaprueban su gestión, mientras que el 40,2 % sí la aprueba y el 6,5 % “no sabe/no responde”.

En cuanto a la gestión de el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el 46,8 % aprueba su gestión y el 46,0 % la desaprueba. Por otro lado, en referencia al alcalde de Barranquilla, Alex Char, el 88,0 % aprueba su gestión y el 11,2 % la desaprueba. Además, el 66,2 % de las personas encuestadas desaprueban la gestión del alcalde de Cali, Alejandro Eder, y el 19,9 %, la aprueban.

Según la ficha técnica de la encuesta, en la metodología se hizo un muestreo probabilístico estadístico en cuatro etapas. El tamaño de la muestra fue de 4.245 adultos “con intención de votar en 2026 distribuidos en 83 municipios de Colombia”. Por su parte los datos se recogieron de manera presencial en los hogares y el nivel de confianza es de un 95 % mientras que el margen de error es de 1,8 %.

El periodo temporal en el que se hizo esta encuesta fue entre el 14 y el 22 de enero de 2026. Es decir, una semana después de la llamada de los mandatarios Gustavo Petro y Donald Trump -donde se fijó la fecha para un encuentro en la Casa Blanca- y en medio de las tensiones con Ecuador debido a la subida de los aranceles por parte de ese país derivado del debate sobre la lucha contra el narcotráfico en la frontera binacional.

Esta es la tercera encuesta que se conoce en el 2026, la primera fue de AtlasIntel (financiada por Semana) y la segunda fue de GAD3 (financiada por RCN). En el 2025 el año cerró con tres encuestas; una fue la de Invamer, en cuyos resultados de intención de voto Iván Cepeda sumó el 31,9 %, Abelardo de la Espriella el 18,2 % y Sergio Fajardo 8,5 %.

