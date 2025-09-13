“Yo no me meto en política, no me metas vos”: choque entre Dilian Francisca Toro y petrismo

Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y precandidato presidencial por el Pacto Gustavo Bolívar. Foto: Archivo

La relación entre el Gobierno Nacional y el Partido de la U no está en sus mejores términos tras la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional, pues de acuerdo con el oficialismo, en los 62 votos que obtuvo en el Senado habría apoyos de dicha colectividad, a la que se le retiró su representación en el Ministerio de las TIC. Ello ha dado pie a choques entre figuras del petrismo y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

Tras la renuncia que presentó Julián Molina al Ministerio de las TIC se le viene preguntando a la gobernadora del Valle por la relación entre la U y el gobierno del presidente Gustavo Petro, quien sigue analizando quién debe salir del gabinete ministerial por el supuesto incumplimiento de acuerdos en la elección de la magistratura al alto tribunal.

En entrevista con W Radio, se le preguntó por esta situación a la gobernadora y exdirectora de la U, quien mencionó que para el momento de la votación en el Senado no se encontraba en el país, por lo que desconoce quiénes podrían haber votado por Camargo y quiénes por María Patricia Balanta, la persona que impulsaba el oficialismo.

En todo caso, aseguró que el Ejecutivo requiere buenas relaciones con los partidos que tienen representación en el Legislativo, pues queda pendiente la votación de la reforma la salud en el Congreso: “Las relaciones entre el Gobierno y el Congreso deben estar bien para tener una buena discusión, se viene la reforma a la salud y creo que eso quiere el Gobierno, será decisión del partido las decisiones que tomen“.

A raíz de este comentario es que el exdirector de Prosperidad Social y hoy precandidato presidencial Gustavo Bolívar lanzó cuestionamientos que molestaron a la gobernadora.

Mucho les he hablado del chantaje, de la extorsión, del Congreso y los Partidos al Pte Petro.

¡¡He aquí la prueba reina!!



RT Documento histórico pic.twitter.com/20ERxtMCY2 — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 12, 2025

“Quedé aterrado, ya no es un chantaje que se maneja por debajo de la mesa, sino en directo y público. Dice ”ahora se viene la reforma a la salud", aquí no importan los derechos de los pacientes, la gente que está sin medicamentos, sino que si me quitas el ministerio no hay votación a la reforma a la salud. Esto es directo y a la yugular", dijo Bolívar a través de un video.

Toro contestó con molestia y criticó la gestión de Bolívar en el Valle mientras ocupó la dirección de Prosperidad Social. “Gustavo, vos que no hiciste nada por el Valle mientras pudiste, ahora vienes a hacer política editando entrevistas. Yo no me meto en política, no me metas vos, yo estoy gobernando y trabajando por los vallecaucanos”, expuso la gobernante regional.

El malestar no es solo de Bolívar, pues el mismo presidente Petro ha venido haciendo críticas a la gestión de Dilian Francisca Toro como gobernadora del Valle. Igualmente, el jefe de Estado ha hecho cuestionamientos a los senadores que deben darle trámite en tercer debate a la reforma a la salud.

