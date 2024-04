Asesinan a vicepresidente del Concejo de Tuluá, Carlos Arturo Londoño

Carlos Arturo Londoño llegó al Concejo de Tuluá con el aval del Partido Conservador, que lamentó su asesinato y pidió medidas al Gobierno. Foto: Concejo de Tuluá

El vicepresidente del Concejo de Tuluá, Carlos Arturo Londoño, fue víctima de un ataque sicarial a la salida de un evento de rendición de cuentas de los 100 días del alcalde del municipio, Gustavo Vélez.

De acuerdo con las autoridades, el cabildante del Partido Conservador falleció tras ser impactado con arma de fuego a inmediaciones del Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas. Uno de los sicarios, que iba a bordo de una motocicleta, fue capturado.

El alcalde Vélez lamentó los hechos y pidió al gobierno del presidente Gustavo Petro reforzar la seguridad en el municipio del Valle: “Informo al país que estoy bien y que pese a los lamentables hechos de esta noche debemos continuar trabajando, porque somos la esperanza de Tuluá. Al gobierno nacional y departamental nuestro llamado de apoyo en favor del pueblo tulueño”.

Condeno y lamento el vil asesinato del concejal del @soyconservador Carlos Arturo Londoño, otra triste muerte que enluta al pueblo tulueño por el accionar del crimen organizado que se ensañó con #Tuluá

Se requiere del apoyo de todo el Estado colombiano. @mindefensa @petrogustavo — Gustavo Vélez (@gustavovelezr) April 20, 2024

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, indicó que se dará una recompensa de hasta $50 millones por información que logre esclarecer quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del crimen y que se hará este sábado un Consejo de Seguridad.

“No cederemos en la lucha contra la delincuencia, de inmediato me he comunicado con la Policía para pedirle que se trabaje sin parar hasta lograr judicializar a los responsables de este crimen, la impunidad no es una opción”, sostuvo la gobernadora.

Carlos Arturo Londoño, concejal del @soyconservador de Tuluá, ha sido asesinado esta noche en esa ciudad.



Mis condolencias más sentidas a toda su familia.



No cederemos en la lucha contra la delincuencia, de inmediato me he comunicado con la @DevalPolicia para pedirle que se… pic.twitter.com/37lzU4rMPl — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) April 20, 2024

El pasado 1 de enero, también fue víctima mortal de un ataque sicarial el concejal Eliecid Ávila, quien recibió varios impactos durante las celebraciones del fin de año en el barrio Victoria de la Villa. Ávila, quien también militaba en el Partido Conservador, había alertado con anterioridad que él y otros cabildantes se encontraba amenazados por el grupo criminal de La Inmaculada.

El alcalde de Tuluá y la gobernadora Toro, han venido pidiéndole al Gobierno mayor participación para enfrentar las problemáticas de seguridad: celeridad en la instalación de cámaras de seguridad, fortalecimiento del sector judicial en el municipio y un respaldo mayor a la Policía y el Ejército en cuanto a vehículos, equipos, alimentos y hasta combustible.

