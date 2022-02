Van dos cartas dirigidas a Duque sobre los testimonios robados de alias Otoniel

Mediante la carta del Consejo Asesor de la Comisión de la Verdad (CEV), se pidió garantizar unas condiciones dignas al momento de que alias "Otoniel" testifique nuevamente ante la CEV. Foto: Agencia AP

Una carta escrita por la Comisión de la Verdad (CEV) y otra por parte de su Consejo Asesor, le pidieron al presidente Iván Duque una mayor defensa del quehacer institucional de esta entidad. Además, cuestionaron los hechos en el marco de las declaraciones ante la CEV de Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, en su momento máximo líder del Clan del Golfo.

“No se le oculta a usted, señor presidente, que episodios de este tipo, así como la filtración de información confidencial a los medios, son de una extrema gravedad y no solo ponen en riesgo la verdad, sino también la seguridad e integridad de los miembros de la CEV y la seguridad del procesado que manifiesta voluntad de contribuir al esclarecimiento de los hechos de los que es conocedor o responsable”, declara una carta escrita por el Consejo Asesor de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y fechada este martes, 22 de febrero.

Este comunicado se hace público después de que el 18 del mismo mes, desconocidos irrumpieran en la vivienda de uno de los investigadores de la Comisión y robaran los dispositivos con los que se grabaron los testimonios rendidos por Dairo Antonio Úsuga David. “No es la primera ni la única vez que hechos similares ocurren a investigadores o testimoniales en la ciudad”, afirma la carta.

Por tanto, entre las peticiones que esta carta le hace al presidente, se encuentran que se solicite a las autoridades judiciales, administrativas y de control que adelanten las investigaciones pertinentes para esclarecer la autoría del robo y se impongan las debidas sanciones, para así evitar una repetición de los hechos. También se pide que la Policía Nacional no esté presente en las diligencias de declaración de Úsuga ante la CEV, y que el Inpec asigne al recluso un lugar que respete sus derechos.

“Personas de mucho poder pueden ser las interesadas en impedir estas declaraciones, y, por tanto, se requieren acciones especiales para neutralizar esos intentos”, afirma la carta. Por ello, se debe garantizar la protección de los investigadores involucrados en el proceso.

Entre sus firmantes se encuentran integrantes de varios sectores de la sociedad, entre ellos Doris Salcedo, escultora; Alcibiades Escué, exalcalde del municipio de Toribo (Cauca); Cecilia María Vélez, exrectora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano; Pastora Mira, integrante de la Mesa Departamental de Víctimas como Sujeto de Reparación Colectiva; Rodrigo Uprimny, miembro del Comité de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas e investigador de Dejusticia; José Antonio Ocampo, Presidente del Comité de Políticas de Desarrollo de Naciones Unidas y exmiembro del Banco de la República; entre otros.

Además, mediante otra carta publicada también el 22 de febrero, Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, afirmó que “en ejercicio de nuestro mandato, continuaremos esta misma semana con la entrevista al señor Úsuga, a la cual asistiré”. De Roux también instó al presidente Duque mayores garantías de seguridad a sus colaboradores, y protección para continuar con sus labores de esclarecimiento en los diversos territorios del país.

Pedimos a @IvanDuque que inste al conjunto de las instituciones para que investiguen de manera pronta y eficaz lo sucedido y provean garantías necesarias para la integridad de nuestros colaboradores y condiciones para seguir nuestra tarea constitucional. https://t.co/DPJzCUyh8u — Comisión de la Verdad (@ComisionVerdadC) February 22, 2022

Una vez informado el robo, la Comisión de la Verdad aclaró que los testimonios no fueron robados y explicó que las grabadoras se encontraban en el domicilio del funcionario de la entidad debido a que al día siguiente de la diligencia con alias “Otoniel”, es decir, el pasado sábado, tenía otra actividad laboral en horas de la mañana.

La respuesta del presidente Duque al padre De Roux es que las garantías están dadas y hay que dejar actuar a la Fiscalía. “Garantías existen en Colombia (…) por eso es muy importante que se deje trabajar a la Fiscalía para que pueda esclarecer ese asunto de ese robo, para que pueda determinar en qué condiciones de modo, tiempo y lugar y quiénes son los autores”, dijo el mandatario.

Por último, cuestionó las razones por las que los equipos no se encontraban dentro de las instalaciones de la Comisión. “También esto es un mensaje importante para todas las entidades, que todos los procedimientos que recojan información sensible, el lugar para tener esa información sensible no puede ser claramente una residencia. Se deben cumplir los protocolos de custodio para que estas situaciones no se presten para crear suspicacias”, concluyó.