Velasco se desmarcó de críticas al partido Verde: “no es la posición del Gobierno”

El ministro del Interior desautorizó críticas del ministro de Salud a congresistas de la Alianza Verde. Foto: Archivo Particular

En medio de un nuevo intento por debatir la reforma a la salud, que al final no prosperó y quedó aplazado para el próximo lunes, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se refirió a la polémica del partido Alianza Verde y su postura frente al proyecto. Se trata del rifirrafe que desató el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quien sugirió que esa colectividad no debería tener representación en el Ejecutivo si no vota la reforma.

Ante sus declaraciones y la posterior respuesta de los verdes, el ministro Velasco habló en nombre del Gobierno y desautorizó la crítica de su compañero de gabinete. “No salió bien la declaración de anoche, no es la posición del Gobierno Nacional (...) la relación con el Congreso, particularmente con el Partido Verde, nunca ha sido una relación transaccional”.

Velasco recordó que estuvo 20 años haciendo oposición en el Congreso, por lo que no puede pedirles a los congresistas que se queden callados. “Nosotros mantendremos una relación respetuosa con ustedes, nuestra argumentación será la que intente convencerlos y, cuando no, serán las mayorías las que tomen la decisiones”, le dijo a la bancada Verde.

A renglón seguido, el ministro aseguró que el país necesita más política y más políticos en la conducción del Estado y que quienes creen lo contrarios es porque “se sienten amenazados del contralor que se les va a hacer, a los poderosos nunca les ha gustado que el pueblo los vigile”.

Esta polémica ha avivado varias voces de la Alianza Verde que piden a la dirigencia declararse en independencia del Gobierno, para votar la reforma a la salud y otros proyectos del Gobierno como cada uno considere conveniente. Representantes como Katherine Miranda, Catherine Juvinao y Carolina Giraldo son algunas de las que más presionan por esta decisión.

Sin embargo, como lo resaltó el mismo ministro Jaramillo, los Verdes actualmente tienen una amplia participación en el Gobierno, no solo en las dirección del Sena (Jorge Eduardo Londoño) y el Icetex (Mauricio Toro), sino también en la Presidencia, con Carlos Ramón González, hoy por hoy uno de los hombres de confianza del mandatario Gustavo Petro.

A través de su cuenta de X, el mismo Petro se sumó a la polémica y señaló que no hay que sacar a ningún verde del Gobierno, pues los que ahora están siguen comprometidos con las reformas. “El gobierno es verde de verdad, no veo que haya que sacar lo que huela a verde de verdad. A lo que queda fuera del gobierno en realidad no le interesa lo verde”.

