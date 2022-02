Venezuela está usando a Merlano para que Colombia reconozca a Maduro: Iván Duque

El presidente Duque insiste en que no le pedirá directamente a Maduro la extradición de Aida Merlano. Foto: El Espectador / Marcelo García

Aunque han pasado unos días desde la reaparición de Aida Merlano, sigue siendo un tema latente, incluso, en entrevistas con el presidente Iván Duque, a quien le cuestionan por qué no la ha pedido en extradición a Venezuela. El primer mandatario recordó que la solicitud se hizo una vez se conoció el paradero de la prófuga, pero que esta no ha sido atendida.

Le puede interesar: Los señalamientos de Aida Merlano que tienen bajo la lupa la campaña Duque Presidente.

“Ella está pedida en extradición a la Asamblea Nacional. La Asamblea también les hizo el requerimiento a las autoridades judiciales y no la han querido enviar, porque la quieren utilizar como una herramienta de chantaje para que Colombia reconozca a (Nicolás) Maduro”, dijo el presidente en entrevista con Caracol Radio.

Duque explicó que de esta forma lo han hecho en otras situaciones. “Nosotros hemos tenido que proceder a casos de delincuentes venezolanos y lo hemos mantenido bajo justicia de Colombia, porque allá no hay justicia carcelaria”, comentó en Caracol Radio.

Dada por tramitada la solicitud a la Asamblea como cabeza de Gobierno, el mandatario manifestó que no tiene más cartas en el asunto. Así mismo, invitó a la excongresista prófuga a entregarse a las autoridades del país, las cuales le darán todas las garantías.

También: Aida Merlano salpicó también a Santos, Álvaro Uribe y al exfiscal Martínez.

“Que diga lo que tenga que decir. Si ella tiene que venir y decir la verdad, que lo haga, le sirve a Colombia, pero que se entregue sin pretextos, porque eludió a la Corte Suprema de Justicia”, agregó en la entrevista.

Sobre la revelación de Merlano en la que lo señala de hacer un complot para capturarla, en medio de una audiencia virtual con la Corte Suprema de Justicia, Duque insistió que no hay pruebas que sostengan eso. “Si ella tiene algo que decir, que diga el día, el lugar y hora donde ha tenido un encuentro conmigo, que lo diga, porque no lo puede decir, no lo tiene”, asintió en Caracol Radio.