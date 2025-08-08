Verónica Alcocer regresaría al país para retomar funciones tras período en Europa

Primer dama, Verónica Alcocer. Foto: Verónica Alcocer

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La primera dama, Verónica Alcocer, regresaría al país para retomar funciones y acelerar su gestión social en este último año que le queda al gobierno del presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Lea: “Esto va a sobrepasar varios gobiernos”: Petro tras choque con Perú.

Alcocer, como el mismo presidente lo indicó, ha estado en los últimos meses en Europa y por ello poco se le ha visto en eventos del Gobierno, como era usual en los primeros años del actual mandato.

De acuerdo con el jefe de Estado, la primera dama ha ocupado sus días “haciendo relaciones públicas” y desde el continente europeo ha acompañado a sus hijos, que también residen por fuera del país por sus estudios.

Lea también: Centro Democrático mostró fuerza en las calles y Uribe tiró línea para la campaña.

Aunque ha estado en el exterior, Alcocer ha mantenido ciertas funciones, pues se ha reunido con diferentes figuras de la diplomacia y también representó a Colombia junto con la excanciller y próxima embajadora Laura Sarabia en los actos fúnebres del papa Francisco, realizados en el Vaticano en abril de este año.

Alcocer llegaría justo para la recta final del Gobierno en el poder, un período en el que la campaña electoral entrará a ser protagonista en el país y que podría influir en el cumplimiento del Programa de Gobierno.

Ya tanto la derecha como la izquierda empezaron a lanzar línea sobre lo que para estos espectros políticos debería ser el próximo mandato y estudia con detenimiento a sus cartas presidenciables.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.