Viceministro Edwin Palma no aceptó asumir la curul de Alexander López en el Senado

En una carta enviada al presidente del Senado, Iván Name, el actual viceministro de Trabajo, Edwin Palma Egea, renunció a la curul de senador que le correspondía en reemplazo de Alexander López Maya, hoy director de Planeación Nacional y quien salió del Congreso en noviembre de 2023 por un fallo del doble militancia que emitió en Consejo de Estado en su contra.

Como Palma era el siguiente en la lista cerrada que el Pacto Histórico presentó en las elecciones de 2022, en teoría debía asumir el cargo. El pasado 12 de marzo el secretario del Senado lo llamó para que se posesionara dentro los ocho días siguientes, pero este viernes el viceministro confirmó que declinará.

“He adquirido un compromiso institucional que debo seguir ejerciendo para poder alcanzar las metas, proyectos y programas trazados en el Plan Nacional de Desarrollo y la agenda legislativa que desde el Gobierno estamos llamados a impulsar”, dijo Palma haciendo referencia a su rol como viceministro de Trabajo.

Así mismo, ratificó su interés de llegar a la junta directiva de Ecopetrol, a la que fue postulado por el Ministerio de Hacienda. Palma recordó que la próxima semana se conocerá la decisión de la petrolera en ese sentido, por lo que de quedar elegido asumiría “otro reto y responsabilidad de gran envergadura para el proyecto político que lidera el señor presidente”.

“Por lo brevemente expresado, le ruego el favor de tramitar esta manifestación de no aceptación del llamamiento, teniendo en cuenta, que, como lo tiene previsto nuestro ordenamiento jurídico colombiano, a los candidatos al Congreso de la República no elegidos, con vocación de ser llamados a ocupar las vacantes temporales o definitivas, les asiste el derecho de decidir si aceptan el llamado”, concluyó Palma en su carta a Name.

De acuerdo con la lista al Senado del Pacto Histórico, la siguiente en la lista es Sonia Bernal, quien actualmente se desempeña como subdirectora de Gobierno, Gestión Territorial y Lucha contra la Trata del Ministerio del Interior. Bernal ya había sido noticia por las revelaciones de Noticias Caracol sobre la participación de la esposa de un narco en la campaña de Petro en Casanare, de la cual Bernal era gerente.

Ahora la Secretaría del Senado y la mesa directiva de esa misma corporación deberán llamar a Bernal para su posesión, quien también tendrá la opción de decidir si acepta o no la curul en representación del Pacto Histórico.

