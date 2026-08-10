Vicepresidente Restrepo llega a Manizales y ministro Lara a Pereira tras terremoto

Vicepresidente José Manuel Restrepo y ministro del Interior, Rodrigo Lara. Foto: Archivo Particular

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En medio de la crisis nacional por el terremoto de magnitud 7,4 que afectó a Colombia en las últimas horas, el presidente Abelardo de la Espriella envió a varios de sus funcionarios a coordinar los Puestos de Mando Unificado en varios departamentos afectados. El vicepresidente José Manuel Restrepo llegó a Manizales (Caldas) y el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, está en Pereira (Risaralda).

El vicepresidente José Manuel Restrepo partió rumbo a Manizales (Caldas) sobre las 2:26 p.m. para liderar el Puesto de Mando Unificado (PMU) de ese departamento. A través de sus redes sociales, precisó que, junto con el canciller Omar Bula, está coordinando “la llegada de recursos y apoyo de las comunidades internacionales”.

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“De la misma manera, coordinar todos los canales de solución y respuesta a los problemas que está viviendo hoy el departamento”, afirmó.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que se está desplazando a la ciudad de Pereira para “coordinar directamente la atención de desastres”, por instrucción del presidente De la Espriella. Viajan con él cinco ingenieros expertos en sismorresistencia para evaluar la infraestructura crítica, equipos de la UNGRD y de bomberos para llevar antenas de Starlink que también irán para Manizales. También recordó que ordenó a aviones de la Policía Nacional el traslado de un grupo de rescatistas desde Rionegro hasta Pereira.

El reporte del mandatario sobre las 12:30 p.m. era de 111 fallecidos, 87 heridos, 18 centros de salud comprometidos, 18 vías y 6 aeropuertos comprometidos. Desde la Presidencia esperan presentar nuevos reportes sobre fallecidos, heridos y daños estructurales cada dos o tres horas.

El próximo sería compartido tras la llegada del presidente De la Espriella al Puesto de Mando Unificado ubicado en Quibdó, pues el mandatario canceló su agenda en Bogotá y Riohacha, donde aseguró que sería su primera semana en el poder. Estará allí con la ministra de Salud, Ana María Vesga, y el ministro de Defensa, Jorge Mora. Se espera también que la ministra de Transporte, Elsa Noguera, coordine la operación desde el Valle del Cauca.

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