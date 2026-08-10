Gobierno declaró situación de desastre de carácter nacional

Desastre nacional por terremoto. Foto: UNGRD

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La administración de Abelardo de la Espriella emitió una declaratoria de desastre de carácter nacional luego del terremoto de magnitud 7,4 que afecta a varios territorios del país.

Desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde se adelanta una reunión del Comité Nacional para el Manejo de Desastres, se votó positivo para esta declaratoria junto a De la Espriella y todo el gabinete ministerial.

Además, está por definirse cuáles serán los ministros encargados de la coordinación de la estrategia para atender la crisis en cada uno de los departamentos. Por ahora se sabe que Jorge Mora (Defensa) y Ana María Vesga (Salud) se concentrarán en el Chocó, Rodrigo Lara (Interior) en el Eje Cafetero, Elsa Noguera (Transporte) en Valle del Cauca.

Dentro del comité se discute la posibilidad de dirigir la vocería hacia un solo lugar para evitar confusión en la información. Algo que al parecer recaería en la Presidencia, para que sea desde allí que se dan las cifras oficiales.

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“El Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres aprobó por unanimidad el concepto favorable para recomendar al presidente de la República la declaratoria de desastre de carácter nacional”, dijo la UNGR. Y agregó: “La UNGRD, como Secretaría Técnica de la instancia de coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, elaborará el informe situacional actualizado que permitirá determinar las afectaciones y servirá como insumo técnico para la elaboración del proyecto de decreto”.

En ese sentido, y antes de anunciar esta declaratoria, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró que “el Gobierno Nacional en cabeza de los ministros de Vivienda de Interior y del director encargado de la UNGRD está atendiendo directamente aquí en las oficinas, en la sede de la UNGRD la situación de producida por el terremoto que tuvo lugar en San José del Palmar”.

“Hemos estado en conversaciones con los gobernadores y con los alcaldes de las ciudades capitales de los departamentos más afectados, que son, de acuerdo con los reportes preliminares, el departamento del Chocó con 9 municipios, Caldas con 8 municipios, Valle del Cauca con dos municipios, Risaralda, particularmente con dos municipios y Quindío, básicamente también con varios municipios”, agregó.

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Además, manifestó que “el alcaldes de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ofreció el aporte de grúas y rescatistas para atender la situación el gobernador de Antioquia puso a disposición las aeronaves del departamento”. Y agregó: “En el entretanto estamos activando los grupos de rescatistas y atención de desastres para iniciar básicamente las operaciones de ayuda y atención de esta situación tan crítica. Nuestra solidaridad con los departamentos más afectados, nuestra solidaridad con las personas y las familias”.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señaló que continúa en contacto con las distintas alcaldías del país para establecer posibles afectaciones. Los primeros reportes, entretanto, dan cuenta de daños estructurales de consideración en varios puntos del Eje Cafetero.

A su vez, la Autoridad Marítima Colombiana (Dimar) descartó la posibilidad de un tsunami en la costa Pacífica colombiana como consecuencia del sismo, aunque las autoridades mantienen activas las labores de inspección y monitoreo.

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