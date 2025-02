“Yo no tengo jefe político”: Vicky Dávila sobre su candidatura presidencial

Periodista Vicky Dávila. Foto: Vicky Dávila

La periodista y precandidata a la Presidencia Vicky Dávila habló este lunes sobre su campaña, las posibles alianzas que haría para su aspiración y las críticas que tiene frente a la corrupción.

La exdirectora de la revista Semana dialogó en W Radio sobre su precandidatura y aseguró que no responde a partidos políticos ni a jefes y desestimó su cercanía con el clan Gnecco.

“Yo no tengo jefe político. Soy una persona incorruptible y sé lo que necesita el país, pues he hecho una carrera que me ha permitido conocer al país, las comunidades, a los más afectados, que los políticos usan para la campaña. Yo sí conozco el Estado", dijo Dávila.

Además, la precandidata aseguró que no busca ser reconocida como política ni aprender de esta, pues la relaciona con corrupción y promesas incumplidas: "Hoy el mundo político es una porquería y no soy de esa porquería“.

Al preguntársele cómo garantizaría que la corrupción no entre a su campaña, Dávila respondió que todo presidente con señalamientos de irregularidades debió enterarse de estos en la campaña. Dijo que no recibiría dinero en efectivo y que haría vigilancia.

“En mi campaña no va a encontrar a los del Cartel de Cali, como en el caso de Ernesto Samper, ni a Odebrecht, como con Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga, ni a los Euclides, como en el caso de Gustavo Petro”, manifestó.

Sobre el expresidente Álvaro Uribe dijo respetarlo, pero dejó claro que no ha recibido propuestas de su parte en materia electoral.

Finalmente, la periodista dijo que, a pesar de estar casada con José Amiro Gnecco Martínez, no tiene cercanía con el clan Gnecco en la costa caribe.

“Yo no tengo compromisos con ningún Gnecco, además de mi esposo. Ellos son aliados de Petro, votan con Petro, son amigos de Petro, no míos. El que tenga compromisos judiciales que vaya y se pudra en la cárcel. Mi esposo es un hombre bueno”, señaló.

