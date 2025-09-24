Plan Colombia 2.0, la propuesta que confrontó a Vicky Dávila y María José Pizarro

Vicky Dávila criticó a María José Pizarro en X, después de que la senadora cuestionara sus decisiones de campaña. Foto: Archivo Particular

Las reacciones al discurso del presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de las Naciones Unidas no han cesado y de allí algunos precandidatos presidenciales han aprovechado para revelar algunas de sus estrategias de campaña. Tal fue el caso de Vicky Dávila, quien aseguró, en caso de llegar a la Casa de Nariño, implementaría el ‘Plan Colombia 2.0’ y que le valió para una nueva disputa contra la senadora María José Pizarro.

“Nosotros en el Gobierno acabaremos con la paz total, extraditaremos a los narcos, fumigaremos la coca, lucharemos por un Plan Colombia 2.0, trabajaremos con Estados Unidos, Israel y todos los aliados”, fueron las palabras de la precandidata Dávila en respuesta, parcial, al discurso de Petro en Nueva York.

La aspirante a la Casa de Nariño señaló que se hace necesaria la reintegración de fuerzas militares y miembros de la reserva activa “que fueron retirados de manera arbitraria”. De acuerdo con lo señalado por Dávila para su plan de gobierno, “lucharemos juntos contra el narcotráfico. Fumigaremos. Le daremos seguridad jurídica a la tropa. Tendremos recompensas, tecnología, drones, equipamiento. Con alcaldes y gobernadores trabajaremos juntos y así recuperaremos la seguridad de Colombia. Vamos a luchar contra el crimen juntos y sin miedo pero con las manos limpias”.

Sin embargo, esta propuesta tuvo desde el Pacto Histórico una respuesta inmediata a la precandidata. María José Pizarro, senadora y también aspirante a la Presidencia, señaló que estas palabras son, bajo su concepto, “un catálogo de los mismos errores que nos llevaron a décadas de violencia y que hoy quiere venderle a la gente como novedad”.

“Habla de ‘acabar con la Paz Total’. Nosotros no acabaremos con la paz, acabaremos con las causas que generan la violencia: la desigualdad, la pobreza en los territorios y la ausencia del Estado. La paz no es un problema a eliminar, es la solución. Lo que usted propone es la Guerra Total, y de esa ya conocemos los resultados: millones de desplazados y el país hecho una fosa común”, dijo la congresista.

Candidata Dávila, lo suyo no es un plan de gobierno, es un catálogo de los mismos errores que nos llevaron a décadas de violencia y que hoy quiere venderle a la gente como novedad.



