Por cuenta de una serie de trabas por parte de la dirección ejecutiva del Partido Comunes, los senadores Victoria Sandino y Benkos Biohó envían una nueva carta a la opinión pública para poner en expreso su incesante intención de que la colectividad de la que hacen parte se escinda.

En una amplia exposición de motivos, Sandino y Biohó explican que la dirección de su partido, del que no hacen parte desde principios de este año por cuenta de sus críticas abiertas a los jefes de la colectividad, está impidiendo la escisión de Comunes. Para ellos, hacerlo es fundamental pues es la vía para garantizarle la reincorporación política a ellos y a unas “mayorías” de exFarc que no hacen parte de la organización.

La división en el partido se hizo evidente meses atrás gracias a los cuestionamientos de ambos senadores, entre otros, al rumbo que le ha dado Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko a Comunes. Cuestionan su postura frente a la poca implementación del Acuerdo de Paz por parte del gobierno del presidente Iván Duque y el asesinato sistemático a los excombatientes.

En la carta manifiestan que asegurar su participación política hace parte de la reincorporación integral que se pactó en el Acuerdo de Paz en 2016, por lo que las diferencias ideológicas entre los sectores del Partido Comunes, y sus diferencias con Londoño, Pastor Alape y Pablo Catatumbo, no debería ser razones para negarles ese derecho al que accedieron como firmantes de la paz. El derecho a la participación política, además, hace parte de la Constitución.

“Lamentablemente quienes hemos expresado una postura crítica con el estado del proceso de implementación así como divergencias con la actual dirección del partido surgido del Acuerdo Final, somos víctimas de una feroz persecución política no solo del Estado que incumple lo firmado, sino de nuestros antiguos camaradas. Excluir de los beneficios del proceso de reincorporación a las mayorías que no pertenecen al Partido, o usurpar las vocerías del conjunto de excombatientes en todas las instancias derivadas del Acuerdo, no contribuye a fortalecer la paz, razón ésta que nos ha obligado a construir propuestas y alternativas que permitan el mantenimiento de las y los firmantes dentro del proceso”, aseguraron Sandino y Biohó en la misiva.

Agregaron que, ante la negativa al diálogo que le endilgan a la dirección del partido, han interpuesto acciones jurídicas que aún no tienen respuesta. Por ejemplo, en febrero solicitaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) la revocatoria de la II Asamblea de los Comunes, realizada en enero, porque en ese espacio se “violaron” procesos internos del partido y que dieron paso al cambio de nombre y en la composición de la dirección misma. “[Eso] implicó la exclusión de la militancia a fundadores del partido, y la negación de participación a directivos expulsados irregularmente”, indicaron. El proceso continúa en análisis del CNE “de tal forma que las modificaciones estatutarias no se encuentran en firme”.

“El CNE revocó el pasado mes de agosto las sanciones irregulares contra dirigentes del partido que expresaron sus diferencias con las directivas. De igual forma hemos acusado al Estado colombiano ante la CIDH en Washington, por sus acciones contra la reincorporación política al negar sistemática e irregularmente la posesión de nuestro compañero Benedicto González en la curul asignada al partido en Cámara de Representantes, a diferencia de la dirección de Comunes que cohonestó con la Secretaría de Cámara mantener cercenada esta voz de la oposición”, añadieron los firmantes.

Otro ejemplo fue lo que ocurrió el pasado 10 de agosto, cuando solicitaron una asamblea extraordinaria para continuar con la escisión. Expresaron que a pesar de la solicitud no han obtenido respuesta alguna. “Debido al silencio de las directivas del Partido, nos vimos en la obligación de acudir a la Acción de Tutela para salvaguardar nuestros derechos fundamentales, ante lo cual, en días pasados recibimos dos apresuradas comunicaciones que pretenden posar de respuesta a nuestra petición: la primera, firmada por el senador Pablo Catatumbo Torres y la segunda, proveniente del señor Rodrigo Londoño”, dijeron.

Enfatizaron que esa postura de la dirección los excluye y que no hace honor al pluralismo y a la existencia de la oposición política. “Las diferencias políticas e ideológicas no pueden ser óbice para dar curso a la petición, ni mucho menos para la vulneración de derechos fundamentales incrementando el riesgo extraordinario que corremos los y las firmantes de paz. Todo lo contrario, sería de esperarse por parte de nuestros antiguos compañeros de lucha el respeto por la trayectoria compartida y la grandeza política de permitir que todos y todas quienes pertenecimos a las antiguas FARC-EP y entregamos las armas con la esperanza de defender nuestro proyecto revolucionario desde la legalidad, tengamos derecho y gocemos de las garantías reconocidas en el Acuerdo Final para nuestra reincorporación integral, incluyendo la política”, comunicaron.