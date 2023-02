Vuelve y juega: Antonio García y Otty Patiño discuten por trato político del Eln

Antonio García, comandante del Eln, y Otty Patiño, jefe negociador del proceso de paz. Foto: Archivo

Hasta la saciedad se dijo que las fisuras en las comunicaciones entre los delegados del Gobierno y del Ejército de Liberación Nacional (Eln) derivaron en la reunión de emergencia que hubo hace menos de un mes en Caracas, Venezuela. En dicha reunión se habló, entre otras cosas, de los inadecuados pronunciamientos que se estaban haciendo desde uno y otro lado y que generaron la crisis que, al parecer, se había superado tras ese encuentro.

Pero todo indica que poco se aprendió de ese impasse y de nuevo hay procedimientos y canales inadecuados de comunicación. Al menos es lo que deja ver el reciente cruce de mensajes entre Antonio García, comandante del Eln, y Otty Patiño, jefe de la delegación negociadora de paz con esa guerrilla, quienes se tranzaron en una discusión sobre si esa organización tiene o no un trato político.

Todo empezó por un enigmático mensaje que publicó en sus redes sociales el líder guerrillero, en el que sugirió que la “Paz total” que abandera el Gobierno es en realidad un despiste para promover “otros negocios”. García hacía referencia a la distinción que tiene el Eln para el Gobierno, pues desde un principio ha rechazado que se considere un grupo delincuencial y se le iguale con otras organizaciones con las que también busca cerrar el conflicto y así conseguir la “Paz total”.

“El proceso de paz con el Eln no puede utilizarse como ‘paraguas’ de asuntos no claros. El único propósito del proceso de paz es hacer de Colombia un país más democrático, justo e incluyente; que las justas aspiraciones de las mayorías del país sean escuchadas y tenidas en cuenta”, expresó el líder del Eln, quien advirtió que si desde el Gobierno los siguen considerando un grupo armado estándar “seguimos en el mismo punto que lo dejó Duque, o sea no despegamos como debería ser”.

En menos de 24 horas llegó la respuesta del Gobierno, mediante Otty Patiño, jefe negociador de la mesa que tuvo su primer ciclo en Caracas y en una semana tendrá su segunda fase, en Ciudad de México. Tras una reunión que sostuvo el presidente Gustavo Petro con el equipo negociador con el Eln, Patiño le dijo a García que “no ha entendido la significación de lo que es la paz total”.

En una declaración ante medios, el jefe negociador explicó que desde el Gobierno se le dan “distintos tratamientos a los distintos actores” y dejó claro que la guerrilla desde un principio “se le dio un tratamiento político”. Para evidenciarlo, habló de los integrantes de la delegación negociadora, en la que hay dos congresistas, representantes de gremios otros actores de la sociedad civil.

Según Patiño, es algo “que desde luego no se ha hecho con los otros grupos”, y añadió que no solo una vez, sino en diferentes escenarios, han hecho la distinción explícita “y la haremos cuántas veces sea necesario”. Eso sí, dejó claro que el Eln también está obligado a demostrarle a los colombianos “que su actividad es básicamente política y que tienen una mirada de poder hacer política sin armas”.

Pero no fue la única pulla que García le envió al Gobierno. Otro tema que seguro será eje de discusión en el próximo ciclo de diálogos es la doctrina militar y la petición del Eln de darle una mirada como “base fundamental para construir paz”.

Esto, luego de que el líder guerrillero señalara al Ejército de atacar sin piedad a miembros del Eln en medio de una confrontación en el Pacífico. “En la operación militar realizada por las Fuerzas Militares del Estado contra unidades nuestras en zona rural de Buenaventura, a finales del mes pasado, quedan compañeros vivos que testifican cómo fueron rematados los compañeros que estaban vivos y en estado de indefensión”, apuntó García.