Anulan elección de Iván Name como segundo vicepresidente del Senado

Iván Name es senador de la Alianza Verde y, luego de una convulsa situación el 20 de julio, fue elegido por la plenaria como segundo vicepresidente, silla que inicialmente iba a ocupar Gustavo Bolívar. Foto: Senado

A través de una sentencia proferida este jueves 3 de febrero, pero conocida solo hasta este viernes, la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la elección del senador Iván Leónidas Name (Alianza Verde), quien en julio pasado, en medio de una controversial actuación, fue escogido como segundo vicepresidente del Senado.

En contexto: 20 de julio: la jornada que rompió del todo a la oposición.

El caso se remonta al pasado 20 de julio, cuando se instaló un nuevo periodo de sesiones legislativas. Como es usual, los congresistas, previo acuerdo, eligieron a las mesas directivas. Sin embargo, llamó la atención la frustrada elección del senador Gustavo Bolívar (Lista de la Decencia), cuando se impuso el voto en blanco y no prosperó su nominación como cuota de la oposición para la segunda vicepresidencia del Senado.

En ese entonces, la oposición presentó la candidatura de Bolívar y se esperaba que la plenaria la secundara. No obstante, triunfó el voto en blanco con 66 votos contra 33 a favor del congresista. Por ello, ya sin Bolívar y dando interpretación a la Constitución, las directivas optaron por repetir la votación con otros aspirantes y resultó ganador Iván Name. En ese momento, cercanos al senador Bolívar alegaron que Name no podía ser candidato, pues la Alianza Verde ya había ocupado la vicepresidencia en la primera legislatura, con Angélica Lozano.

Lea también: “Lo de Iván Name estaba planeado por los verdes”: Gustavo Bolívar

Ante ello, el Consejo de Estado determinó que, si bien se le dio aplicación a la Constitución Política –repetir la votación con candidatos diferentes–, se trata de un mecanismo que solamente aplica para las elecciones populares para elegir a miembros de corporación pública, gobernador, alcalde o en la primera vuelta en las elecciones presidenciales, pero, no para conformar la mesa directiva del Senado de la República.

“Se realizó una nueva votación en la cual no se permitió la participación del candidato que en un primer momento fue postulado por tres organizaciones políticas declaradas en oposición, para finalmente elegir al que fue postulado por una sola colectividad”, señaló el Consejo de Estado.

Por otro lado, el alto tribunal concluyó que se incumplió con lo que determina el Estatuto de la Oposición, pues cuando se postuló a Name “no existió la unanimidad requerida para que un integrante del Partido Verde pudiera acceder nuevamente a dicha dignidad durante este mismo cuatrienio”.

También le puede interesar: Congresistas verdes le piden a Iván Name renunciar a la mesa directiva del Senado

Anulada la elección de Name, el Consejo de Estado ordenó al presidente del Senado, Juan Diego Gómez (Partido Conservador), adelantar un nuevo procedimiento eleccionario, en el cual no se excluya a ningún candidato que la oposición decida postular.

Conocida la determinación, el senador Gustavo Bolívar destacó que el Consejo de Estado defendió los derechos de las minorías y ratificó que esa elección se la “robaron entre un sector del Partido Verde y las mayorías uribistas del Senado. Para verdades el tiempo”.

Consejo de Estado defiende derechos de las minorías en Estatuto de la Oposición. Tumbó la 2a Vicepresidencia de Iván Name que me robaron entre un sector del Partido Verde y las mayorías uribistas del Senado.

Para verdades el tiempo. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) February 4, 2022

Contrario al fallo del Consejo de Estado, otra fue la interpretación que le dio a lo ocurrido el Consejo Nacional Electoral (CNE). En octubre pasado, el organismo negó las solicitudes realizadas en contra de la elección de Name y el fracaso de Bolívar. Lo anterior, en el marco de una acción de protección realizada por congresistas que alertaban la presunta vulneración al derecho a la participación en mesas directivas de plenarias de las corporaciones públicas de elección popular.

Según el organismo, los congresistas acertaron al repetir la elección con candidatos diferentes a los ya postulados, dado que la inconformidad frente Bolívar constituyó mayoría, “lo cual evidencia el disenso de los electores frente al aspirante, por lo que no le correspondía asumir la segunda vicepresidencia de la mesa directiva, ni era dable postularlo nuevamente”.

Lea también: Niegan irregularidades en fallida elección de Bolívar en mesa directiva del Senado

El Consejo reivindicó que el voto en blanco o protesta es un mecanismo de participación del pueblo que se deriva de la democracia dentro de un Estado Social de Derecho, por lo cual, ante su victoria, es legítimo realizar nuevamente la elección con nuevos candidatos, diferentes a los que resultaron vencidos por este voto.

“Si bien la postulación del referenciado senador no se realizó mediante acuerdo entre la totalidad de organizaciones políticas declaradas en oposición al Gobierno Nacional, es importante mencionar que las desavenencias presentadas dentro de este proceso de elección hicieron que su presidente tomara decisiones que permitieran proteger los derechos de las organizaciones políticas en mención”, agregó el CNE.

Para el organismo, pese a que no hubo unanimidad en los partidos de oposición y se presentaron divergencias entre las organizaciones políticas, la representación en las mesas directivas se cumplió, imperando la efectividad y prevalencia del derecho sustancial.