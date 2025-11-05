Ya hay fecha para definir el futuro electoral de Cambio Radical y Germán Vargas Lleras

Exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Foto: Germán Vargas Lleras

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El partido Cambio Radical finalmente se meterá de lleno en los principales procesos electorales en curso y que apuntan a los comicios presidenciales y legislativos del 2026. En medio de la conformación de numerosas coaliciones y alianzas, el partido liderado por Germán Vargas Lleras definirá la próxima semana tanto la ficha presidencial de la colectividad como su ruta para el Congreso en 2026.

Según pudo conocer El Espectador, el exvicepresidente convocó a una reunión de bancada el próximo martes 11 de noviembre en la ciudad de Bogotá en la que participarán todos los congresistas en activo del partido, su director Germán Córdoba y algunas voces externas de este partido en donde se solvertarán dos interrogantes: ¿qué pasará con la candidato presidencial del partido? y ¿Quién será la cabeza de lista al Senado en 2026?

Le sugerimos: Se calienta coalición de centroderecha impulsada por Uribe y Gaviria

El encuentro, que aún no tiene lugar definido, está convocado para las 4:00 p.m. de ese martes y tendría, inclusive, participación de los senadores Ana María Castañeda y Temístocles Ortega, quienes se encuentran en procesos internos por acompañar las iniciativas y reformas del gobierno Petro. No obstante, los legisladores no tendrían espacio para opinar y/o votar sobre el futuro de la colectividad, en caso de confirmar su asistencia.

La reunión se dividirá en tres ejes. En el primero, según pudo conocer este diario, será un balance legislativo y una ruta para el tiempo que le queda al periodo en el Congreso. En este se marcarían puntos alrededor de la jurisdicción agraria, reforma a la salud - a la que ya hay anuncio por voto negativo en caso de llegar a la plenaria del Senado - proyectos en matería energética y el respaldo al archivo de la paz total, ponencia liderada en la Cámara por el representante Julio César Triana.

NOTICIA EN DESARROLLO***

