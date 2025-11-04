Se calienta coalición de centroderecha impulsada por Uribe y Gaviria

Los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria tras su reunión este 31 de octubre en Medellín. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria liderarán una nueva cita de los sectores de oposición que buscan la conformación de una coalición para las elecciones de 2026. Los líderes naturales de Centro Democrático y el partido Liberal, respectivamente, sostendrán una nueva reunión en la que ahora serán partícipes miembros de partidos tradicionales como la U, Conservador o Cambio Radical.

Según pudo conocer El Espectador, el cita se coordinó durante el encuentro que sostuvieron Uribe y Gaviria en Llanogrande (Antioquia), sustentada en las motivaciones que expresaron esos sectores en hacer parte de este proceso. Fue por ello que en medio de la reunión se realizó una llamada al expresidente Germán Vargas Lleras, con quien Uribe ya venía dialogando por semanas, e incluso, por las que las bancadas de Centro Democrático y Cambio Radical estaban organizando una cumbre de carácter legislativo.

Le sugerimos: Galán ofrece a Gaona curul por el Nuevo Liberalismo; así va puja en los partidos al Senado

La llamada de los tres barones políticos permitió marcar la línea de separar a quiénes hicieron parte del gobierno Petro. Además, en ese diálogo también se acordó una invitación a algunos nombres puntuales: Efraín Cepeda y Nadia Blel; Dilian Francisca Toro; algunos precandidatos por firmas de la más férrea línea opositora.

Ahora bien, sobre la gobernadora del Valle no hay claridad de su participación. Es más, de momento no es fija la presencia de una representación de este partido, a pesar de que sus copresidentes Alexander Vega y Clara Luz Roldán sí hicieron parte de reuniones que se desarrollaron en la casa de César Gaviria durante los meses de junio, julio y agosto.

Reunión con el Presidente Gaviria. pic.twitter.com/jTfCWjQuLC — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 31, 2025

NOTICIA EN DESARROLLO***

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.