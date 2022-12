Yamil Arana renuncia al Congreso para aspirar a la Gobernación de Bolívar

Yamil Arana es representante del Partido Conservador por Bolívar. Foto: Twitter

Este jueves se hizo oficial la renuncia de Yamil Arana, representante del Partido Conservador, para aspirar a las elecciones regionales de 2023.

Arana fue la votación más alta del Partido Conservador en la Cámara de Representantes. Se postuló por el departamento de Bolívar y, justamente, deja su curul, tan solo adquirida hace unos meses, para aspirar a la Gobernación de su territorio.

“Hoy presento mi carta de renuncia a la Cámara de Representantes y reafirmo mi compromiso con Bolívar. Me voy con la satisfacción del deber cumplido y lleno de esperanza. Esta fue una responsabilidad que adquirí entendiendo a qué me comprometía y ante la cual he respondido con mi mejor esfuerzo, siempre buscando defender el bienestar de los colombianos y, en especial, de los bolivarenses”, dijo en su carta de renuncia.

En la misiva agregó que se va del Congreso después de muchas conversaciones, de realizar un “serio” análisis sobre la situación del departamento de Bolívar. Afirmó que tomó la decisión luego de consultar con su comunidad, familia y amigos: “Hemos concluido que el panorama nos exige continuar trabajando desde otro escenario, uno que tenga la capacidad de responder y resolver las necesidades de la gente”.

Yamil Arana no es el primer congresista en renunciar al Congreso para ser candidato en las elecciones regionales de 2023. Cabe recordar que Rodolfo Hernández, la segunda votación de las elecciones presidenciales de este año, renunció apenas semanas después de haber asumido una curul por el Estatuto de la Oposición.

Hernández fue claro en que estaba buscando la Gobernación de Santander, departamento de donde es oriundo y en el que sacó la mayor cantidad de sus votantes para las presidenciales. Así las cosas, el santandereano o “ingeniero”, como se le conoce, estuvo en el Senado hasta el 25 de octubre, casi cuatro meses después de haber sido posesionado en su curul.

Este es un nuevo camino, un nuevo esfuerzo, un nuevo futuro, al final no es una renuncia…¡ES UN NUEVO COMIENZO! pic.twitter.com/aA0vyTBO5Z — Yamilito Arana (@YamilHAranaP) December 29, 2022

