Zapateiro le pide a Federico Gutiérrez no involucrar al Ejército en su campaña

Federico Gutiérrez y el general Eduardo Zapateiro. Foto: El espectador

Un trino del exalcalde de Medellín y precandidato presidencial dentro de la coalición Equipo por Colombia molestó al comandante del Ejército, el general Eduardo Enrique Zapateiro, quien le pidió al aspirante no hacer campaña con la institución militar.

“Doctor Federico Gutiérrez, de manera respetuosa le exijo como comandante del Ejército que no involucre el trabajo que desarrolla la Fuerza Pública y, en particular el glorioso Ejército de los colombianos, en sus contiendas políticas”, fueron las palabras del general Zapateiro.

Doctor Federico Gutiérrez, de manera respetuosa le exijo como Comandante del Ejército, que NO involucre el trabajo que desarrolla la Fuerza Pública, y en Particular el Glorioso Ejército de los colombianos, en sus contiendas políticas. Patria Honor Lealtad. — Gral. Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda (@COMANDANTE_EJC) January 17, 2022

La respuesta de Zapateiro se dio a una publicación en Twitter en la que Federico Gutiérrez cuestionaba la presencia del Ejército en Arauca, compartiendo la foto de un retén del Eln en el departamento.

Contexto: El Espectador le explica: la situación de orden público que se vive en Arauca

“Inaceptable. Presencia del Eln a plena luz del día en vías de Arauca. ¿Y nuestras fuerzas? La gente abandonada a su suerte. Es una vergüenza. Por eso mismo estuve allí el lunes al lado de la gente, dejando claro que en un gobierno nuestro no aceptaremos que esto ocurra”, comentó el precandidato presidencial.

Arauca 🇨🇴

Los bandidos en la cárcel o en la tumba. Los colombianos, en familia y en paz. 🇨🇴 pic.twitter.com/sMvToZszmM — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) January 12, 2022

La foto que compartió el exalcalde fue capturada en el municipio de Arauquita, al parecer, data de este domingo, cuando el presidente Iván Duque hacía presencia en el departamento con el fin de visitar los dos batallones del Ejército que movilizó al territorio luego de la crítica situación de orden público.

Le puede interesar: Eln en calles de Arauca, mientras el presidente Duque hablaba de nuevas medidas.

En la primera semana de enero, al menos 27 personas murieron en el medio de los enfrentamientos entre el Eln y grupos de disidencias de las Farc. Así mismo, la Defensoría registró el desplazamiento de 170 familias, que representan 673 personas, por cuenta de las disputas de las guerrillas.

Ante esta situación, Gutiérrez decidió visitar el departamento el pasado 10 de enero, para manifestar su apoyo en la región y enviarles un mensaje a los grupos al margen de la ley que, para usuarios en redes, se trató más de una amenaza de muerte.

“Estoy en las calles de Arauca donde miles de colombianos viven con miedo por la violencia y la inseguridad. Allá queda Venezuela, estamos en zona de frontera, donde están quiénes son protegidas por la dictadura de Maduro. La decisión tiene que ser combatirlas (estructuras criminales), a ellas y a sus aliados políticos y a quienes la financian. A partir del 7 de agosto como presidente de la República recuperaremos el orden y la tranquilidad de los colombianos. Perseguiremos a todos criminales, y por eso los bandidos en la cárcel o en una tumba”, dijo Gutiérrez en un video.

A la publicación varias personas le respondieron recordándole que en el país no existe la pena de muerte y que hay un Estado de Derecho, así como un Acuerdo de Paz que privilegia las soluciones dialogadas al conflicto. Y también criticaron la medida que plantea sobre la persecución a los aliados políticos de la guerrilla, entendiendo que se refería a Nicolás Maduro y los riesgos diplomáticos que esto podría traer.

La polémica suscitada por la respuesta del general Zapateiro a Gutiérrez no ha sido la única. En otra ocasión el alto militar respondió a un trino del alcalde de Cartagena, William Dau. “Que retristeza, pobre mi ciudad natal como cayó de bajo. Nosotros somos gente de bien y simpática, ¿pero esto qué es?”, comentó a un video de Dau explicando la importancia de usar tapabocas, usando una analogía con alguien desnudo al que lo orinan encima.

Que RE-TRISTEZA!!! Pobre mi ciudad Natal; como cayo de bajo!... Cartageneros!!!... Nosotros somos gente de bien y simpática, pero esto que es? — Gral. Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda (@COMANDANTE_EJC) September 16, 2020

Otro episodio que se recuerda fue el video que compartió el general Zapateiro, un día después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) haya revelado la cifra de 6.402 civiles dados de baja y presentados como guerrilleros durante el combate.

“Somos soldados del Ejército y no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas y perversas de quienes quieren atacarnos, señalarnos o debilitarnos. No nos rendimos, no desfallecemos. Siempre fuertes con la cabeza en alto. Dios está con nosotros”, escribió junto a un video de unas víboras.

Un día después de que @JEP_Colombia anunció sus avances sobre falsos positivos, el comandante del Ejército trina este críptico mensaje.



Respetuosamente le pido a @COMANDANTE_EJC que aclare el sentido de su trino. Sería muy grave que el Ejército pretenda intimidar a un tribunal. https://t.co/zntosj3ryB — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) February 19, 2021

El director para las Américas de Human Rigths Watch, José Miguel Vivanvo, pidió claridad en el mensaje. “Un día después de que la JEP anunció sus avances sobre falsos positivos, el comandante del Ejército trina este críptico mensaje. Respetuosamente le pido al comandante que aclare el sentido de su trino. Sería muy grave que el Ejército pretenda intimidar a un tribunal”, solicitó Vivanco.