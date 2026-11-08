25 años transformando el sector exequial con innovación, conocimiento y propósito

Guillermo J. Chaves Ocaña, CEO y cofundador de La Ascensión. Foto: Cortesía La Ascensión

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Durante 25 años, La Ascensión ha acompañado a las familias colombianas en uno de los momentos más sensibles de la vida: la despedida de un ser querido. Esta trayectoria le ha permitido comprender que el sector exequial debe evolucionar para responder a nuevas necesidades, respetar las tradiciones y brindar tranquilidad antes, durante y después de una pérdida.

Bajo el liderazgo de Guillermo J. Chaves Ocaña, CEO y cofundador de La Ascensión, la compañía ha consolidado un modelo empresarial que combina investigación, tecnología y servicio, con una convicción: la previsión exequial debe formar parte de la canasta familiar, al igual que la alimentación, la salud y la educación. Anticiparse a una situación inevitable contribuye a proteger la estabilidad económica del hogar y evita preocupaciones adicionales en medio del dolor.

Esta visión ha impulsado el desarrollo de soluciones de previsión exequial para personas, familias, empresas, adultos mayores y mascotas, así como inversiones en infraestructura y nuevas tecnologías. Una de las más importantes es el Centro de Servicios de Neiva, concebido para fortalecer la atención de más de 20.000 afiliados en los departamentos de Huila, Caquetá y Putumayo. El complejo incorporará la acuamación o hidrólisis alcalina, una alternativa de disposición final que utiliza agua y un agente alcalino en lugar de la combustión tradicional de los crematorios, como parte de su apuesta por la sostenibilidad ambiental.

Proyección arquitectónica del Centro de Servicios de La Ascensión en Neiva, que incorporará la acuamación como parte de su apuesta por la sostenibilidad ambiental. Foto: Cortesía La Ascensión

La transformación también se refleja en su apuesta por el conocimiento. A través del Centro de Investigación y Estadística Exequial (CIEX), La Ascensión promueve la democratización de la información, facilita el acceso al conocimiento del sector, identifica tendencias y contribuye a una mejor comprensión de las necesidades de las familias. Esta labor fue reconocida en 2025 con el Premio Internacional Mariposa de Plata, otorgado por la Asociación Gremial Latinoamericana de Cementerios y Servicios Funerarios (ALPAR), en Buenos Aires, Argentina, por su aporte a la comunidad.

A este logro se suma el Pursuit of Excellence Award 2026, concedido por la National Funeral Directors Association (NFDA), que reconoce la excelencia en la prestación de servicios funerarios, los estándares éticos y profesionales, el compromiso con las comunidades y la mejora continua. Ambas distinciones respaldan una trayectoria orientada a fortalecer la calidad del servicio y la evolución de la industria funeraria.

Foto: La Ascensión recibió el Pursuit of Excellence Award 2026 de la National Funeral Directors Association (NFDA), por su excelencia en el servicio funerario y su compromiso con la comunidad. / Cortesía La Ascensión

La innovación también ha permitido explorar otras formas de comprender la muerte y las tradiciones que acompañan las despedidas. De esta apuesta nació El mapa del adiós, una docuserie de siete capítulos financiada y desarrollada por La Ascensión, que recorre distintas expresiones culturales del país, desde los alabaos del Pacífico hasta los rituales ancestrales de comunidades indígenas de la Amazonía y la Sierra Nevada de Santa Marta.

Realizada mediante inteligencia artificial y respaldada por investigación y revisión humana, la producción busca preservar y divulgar tradiciones que forman parte de la identidad cultural de Colombia. Su mensaje reconoce que, aunque las formas de despedir son diferentes, todas expresan la necesidad de honrar a quienes han partido a través de los rituales funerarios.

Reconocimiento de ALPAR a La Ascensión por su participación en el Premio Trascender 2026 con el proyecto «Rituales de la despedida: activo de memoria cultural funeraria para Colombia». Foto: Cortesía La Ascensión

Con más de un millón de colombianos protegidos, La Ascensión proyecta su futuro sobre tres pilares: innovación, excelencia en el servicio y trascendencia. Una visión que impulsa la transformación del sector exequial sin perder de vista lo esencial: estar presentes cuando las familias más lo necesitan, brindando cercanía, tranquilidad y respaldo en los momentos más sensibles de la vida.

El mapa del adiós refleja ese propósito: una invitación a valorar la riqueza de nuestras tradiciones, comprender las diferentes formas de vivir el duelo y reconocer que, más allá de las despedidas, la memoria y el legado de quienes parten permanecen en quienes los recuerdan. Por ello, La Ascensión invita a preservar el ritual funerario como un preámbulo para comprender el misterio de la muerte, sobrellevar el duelo y abordarlo con profesionalismo, en beneficio del bienestar de todos.