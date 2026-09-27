La medicina de precisión es fundamental para disminuir los fracasos en los tratamientos. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura 70 años liderando la evolución de la medicina cardiovascular de alta complejidad en Colombia Redacción Especiales Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

Durante siete décadas, la Clínica Shaio ha evolucionado junto con la medicina cardiovascular del país. Hoy, esa experiencia se proyecta hacia un nuevo modelo de atención, en el que la excelencia clínica, la educación, la investigación, la tecnología y la innovación permiten ampliar el alcance del cuidado y responder a los nuevos desafíos de la salud en Colombia.

¿Cómo cree que debería construir Colombia una cultura que cuide mejor la salud y el bienestar de sus ciudadanos?

Los principios fundacionales que hemos mantenido durante 70 años en la Clínica Shaio pueden ser una referencia para entender cómo debemos avanzar como país: excelencia, educación e investigación. No se trata únicamente de atender la enfermedad, sino de construir una cultura de salud que permita prevenirla, detectarla oportunamente, tratarla con los más altos estándares y generar conocimiento para seguir evolucionando. La excelencia debe medirse en resultados clínicos, con indicadores claros y una evaluación permanente. En Shaio lo hemos desarrollado a través de cinco centros de excelencia: Falla cardíaca, Síndrome coronario agudo, ECMO, Ataque Cerebrovascular Agudo y Radiocirugía. A esto se suman nuestra condición de Hospital Universitario y nuestro trabajo como Centro de Investigación avalado por MinCiencias. El aprendizaje de estos 70 años es que Colombia necesita integrar excelencia asistencial, educación e investigación para cuidar mejor a su población y lograr que haya menos personas enfermas.

¿Cuál cree que es hoy el principal desafío que tiene el país en materia de salud y bienestar de la población?

El principal desafío es disminuir la carga de enfermedad y cerrar las brechas de acceso. No podemos tener un sistema donde las oportunidades de atención especializada dependan del lugar donde vive una persona. La tecnología puede ayudarnos a avanzar en esa dirección. Una telemedicina real, apoyada en dispositivos y sensores que permitan conocer a distancia las condiciones clínicas de un paciente, hace posible tomar decisiones basadas en datos y acercar el conocimiento especializado a regiones donde hoy es más difícil acceder a él.

Foto: Dr. Gilberto Andrés Mejía, director general de la Clínica Shaio. / Gustavo Torrijos - EE

¿Qué decisión no pueden seguir aplazando para avanzar de un modelo centrado en atender la enfermedad a uno que priorice la prevención y el cuidado de la salud?

Tenemos que fortalecer la promoción, la prevención y, sobre todo, la educación. Muchas enfermedades cardiovasculares y neurológicas tienen consecuencias que podemos evitar o disminuir si actuamos oportunamente. La educación en salud debe comenzar desde la infancia. Necesitamos ciudadanos que conozcan su cuerpo, comprendan sus factores de riesgo y sepan cuándo buscar atención. La sostenibilidad del sistema también depende de que trabajemos para que haya menos personas enfermas y no solamente para atender a quienes ya lo están.

¿Qué papel deberían jugar hoy la innovación, la tecnología y la inteligencia artificial en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento?

La tecnología debe ayudarnos a ampliar el alcance del cuidado y a tomar mejores decisiones. Nuestra visión está alineada con la evolución de la salud digital que han planteado referentes como Eric Topol, que integra medicina digital, inteligencia artificial, robótica y genómica para avanzar hacia una atención más personalizada. La Clínica Shaio ya cuenta con ocho de las diez tecnologías que Topol identifica como determinantes para el futuro de la atención en salud, entre ellas herramientas de medicina digital, monitoreo remoto, realidad virtual, inteligencia artificial y robótica. Estamos avanzando en las tecnologías que nos permitirán llevar el conocimiento y el cuidado más allá de las paredes del hospital.

¿Qué significa la transformación hacia un hospital digital y cómo puede cambiar la experiencia del paciente?

Un hospital digital no consiste simplemente en incorporar tecnología: significa transformar la manera en que cuidamos al paciente. El cuidado puede comenzar antes de que llegue al hospital y continuar después de que salga de él. Esto implica telemedicina, sensores para identificar alteraciones a distancia, análisis de datos, inteligencia artificial y herramientas de realidad virtual y aumentada. La información permite conocer mejor a cada paciente y tomar decisiones más oportunas y personalizadas. El objetivo no es tener más tecnología, sino utilizarla para que el cuidado llegue más lejos y sea cada vez más preciso.

¿Qué otros elementos hacen parte de ese hospital digital?

La virtualización de procedimientos permite planear y proyectar una cirugía antes de atender al paciente. La robótica también tiene un papel fundamental, tanto en procedimientos quirúrgicos como en rehabilitación, porque recuperar adecuadamente al paciente es parte esencial del tratamiento. En la Clínica Shaio ya contamos con tecnologías como el sistema Da Vinci y herramientas de realidad virtual, mientras avanzamos en nuevos campos como la genómica. El siguiente paso es integrar cada vez más estas capacidades para acercarnos a una medicina verdaderamente personalizada.

¿Cómo ve la evolución de la atención en salud frente a las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial?

Vamos hacia una medicina de precisión, capaz de integrar la información clínica que genera cada paciente con su genética y sus determinantes de salud. Las condiciones de vida y el entorno también influyen y deben ser considerados. Pero la transformación no consiste solamente en adquirir tecnología. Tenemos que formar a las personas para utilizarla, interpretar los datos y convertirlos en mejores decisiones clínicas. La tecnología debe potenciar el conocimiento humano y contribuir a mejorar los resultados y hacer más eficiente la atención.

Si piensa en la Colombia de 2036, ¿qué tendría que haber cambiado en la manera en que entendemos, prevenimos y cuidamos nuestra salud?

Tenemos que haber entendido que la enfermedad no afecta solamente a quien la padece; también impacta a su familia, su entorno y a la sociedad. Un accidente cerebrovascular, por ejemplo, puede dejar secuelas que generan una carga permanente de cuidado. Atender oportunamente estas enfermedades significa no solo recuperar al paciente, sino también disminuir su impacto sobre las familias y la sociedad. Si pensamos en la salud de Colombia hacia 2036, debemos pensar en cómo lograr que haya menos enfermedad, cómo detectarla antes y cómo utilizar el conocimiento, la educación y la tecnología para cuidar mejor a nuestra población.