Andrea Ticora, vicepresidenta de Open Business de CCO Credibanco Foto: Cortesía CCO Credibanco

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura A un año de Bre-B: CCO Credibanco impulsa la evolución de los pagos inmediatos en Colombia Redacción Especiales Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Hoy, el ecosistema de pagos en Colombia atraviesa una transformación que está cambiando la forma en que las personas, las empresas, las entidades financieras y las fintech se conectan. Las transferencias mediante pagos inmediatos con llaves y códigos QR están contribuyendo a construir un sistema financiero más ágil, abierto e interoperable. Justamente, en conversación con Andrea Ticora, vicepresidenta de Open Business de CCO Credibanco, exploramos este ecosistema cada vez más desarrollado en el país.

Una de las preguntas centrales es cómo lograr que el dinero llegue de manera más rápida y que esté disponible cuando las personas o las empresas realmente lo necesiten. Lo que hace algunos años parecía una visión de futuro comienza a materializarse mediante infraestructuras interoperables y nuevos modelos de participación. Procesos como los recaudos y las dispersiones, que tradicionalmente implicaban mayores costos, tiempos de procesamiento más largos y múltiples intermediarios, hoy pueden realizarse de manera mucho más eficiente y en tiempo real.

A la pregunta, ¿cómo está cambiando la manera en que empresas, entidades financieras, fintech y otros actores se conectan y hacen negocios?, Andrea Ticora nos responde: “Si tuviera que resumir esta transformación en una sola palabra, diría hiperpersonalización. Gracias a la interoperabilidad y a la participación de nuevos actores, estamos pasando de ofertas estandarizadas a soluciones mucho más adaptadas a las realidades de cada empresa, comercio o usuario, generando experiencias más eficientes, relevantes y cercanas a las necesidades del mercado. La diferenciación vendrá de la capacidad de cada actor para diseñar propuestas seguras, simples y adaptadas a cada segmento”.

Además de lo ya mencionado, Colombia, específicamente en su sector empresarial, tiene un reto importante a la hora de pensar qué posibilidades aparecen cuando se conectan pagos en tiempo real, Open Finance y Open Data, y qué pueden construir las empresas y las Fintech sobre esa infraestructura.

Ante este amplio interrogante, Andrea confirma: “Una posibilidad relevante es combinar la iniciación de pagos con pagos inmediatos: un tercero autorizado puede ordenar el inicio de una transacción por instrucción del consumidor, sin apropiarse de sus credenciales y bajo las reglas aplicables. Esto puede habilitar pagos integrados en comercios electrónicos, plataformas empresariales y aplicaciones de gestión financiera.

Para que esto funcione, será fundamental la orquestación entre distintas capacidades: Open Finance, que gestiona el consentimiento del usuario; Bre-B, que permite la ejecución del pago; y Open Data, que aporta información para generar servicios de mayor valor agregado”.

La combinación de estas capacidades también permitirá desarrollar herramientas de gestión financiera personal y nuevos servicios basados en datos, con experiencias cada vez más personalizadas para usuarios y empresas.

Empresas, fintech y otros actores: ¿qué sigue?

“En CCO Credibanco hemos evolucionado para convertirnos en un habilitador de nuevos participantes y modelos de negocio. Hoy ofrecemos un modelo de conexión directa que facilita la entrada de fintech, agregadores, cooperativas y otros actores al ecosistema Bre-B donde ya contamos con 26 participantes. Además de la tecnología, los acompañamos durante todo el proceso de implementación, cocreamos casos de uso y ponemos a disposición capacidades operativas y de servicio que permiten acelerar la innovación.

Nuestro objetivo es que más empresas puedan integrarse al ecosistema y desarrollar propuestas de valor que respondan a las necesidades de diferentes sectores económicos”, afirma Andrea Ticora.

Este crecimiento también se refleja en una adopción cada vez mayor del ecosistema, impulsada por el interés de empresas, fintech y otros actores por aprovechar las capacidades de una infraestructura interoperable y de pagos inmediatos.

CCO Credibanco haciendo realidad Bre-B en empresas

Los casos de uso que están cobrando mayor relevancia son aquellos que ayudan a resolver desafíos concretos del sector empresarial en pagos, recaudos, devoluciones, conciliación y gestión de tesorería.

Uno de los casos más relevantes es el recaudo referenciado: la empresa incorpora datos de identificación de la obligación, del pagador y del valor, de modo que el pago pueda asociarse automáticamente con la cuenta por cobrar. Esto reduce partidas pendientes, reprocesos y tiempos de conciliación.

Por otro lado, las dispersiones masivas para pagos a empleados, proveedores o beneficiarios permiten realizar operaciones de forma inmediata y eficiente, optimizando procesos de tesorería y administración de liquidez. Además, empiezan a surgir nuevos casos de uso como los retiros interoperables de efectivo y soluciones de financiamiento utilizando los rieles interoperables de Bre-B, que amplían el potencial de esta infraestructura más allá de las transferencias tradicionales.

La evolución de CCO Credibanco expone, en buena medida, la transformación que está teniendo la industria. Su sistema busca posicionarse como un aliado capaz de conectar empresas, instituciones financieras, Fintech, aseguradoras, fiduciarias y otros participantes para facilitar la creación de nuevos servicios y negocios.

En conversación con este diario, Andrea Ticora, vicepresidenta de Open Business de CCO Credibanco, respondió a la pregunta: ¿en qué se está convirtiendo CCO Credibanco y dónde quiere estar la compañía en los próximos años?

Ella comunica: “Estamos construyendo capacidades que serán fundamentales en la evolución del ecosistema, como la iniciación de pagos, la agregación de datos y, más adelante, la portabilidad de la información financiera. Para que esto sea una realidad, estamos trabajando muy cerca del regulador y de la industria en la construcción de una agenda que sea viable tanto desde el punto de vista técnico como desde los casos de uso que realmente generen valor para los usuarios”.

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Y así es como, precisamente, se crea el futuro para Colombia, de la mano de aliados como CCO Credibanco, donde la interoperabilidad se convierte en el más valioso activo y habilitador para desarrollar nuevos servicios, experiencias y modelos de negocio.