AES Colombia recibió la certificación de carbono neutro del ICONTEC. / Cortesía Foto: Cortesía

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La certificación entregada por el ICONTEC correspondiente a 2025, fue realizada bajo la metodología GHG Protocol y la norma ISO 14064-3:2019. En un año donde la compañía aumentó su generación de energía en 17,5 % y disminuyó en 6,4 % sus emisiones.

Para AES Colombia, este logro significa cumplir una promesa hecha en 2020 cuando la compañía se trazó metas concretas a 5 años para ocho Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el que priorizó el ODS 13 “Acción por Clima”.

“Prometimos que a 2025 seríamos carbono neutro y lo cumplimos. Empezamos a medir nuestra huella de carbono desde 2018, la ampliamos con la incorporación de nuevos parques de generación de energía entre 2020 y 2022 y, finalmente, con la medición de 2025 realizamos acciones concretas de reducción y compensación en las que obtuvimos la certificación de ICONTEC”, le afirmó a El Espectador Patricia Aparicio, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de AES Colombia.

Pero ser renovables no significa tener cero emisiones

“En principio, nuestra huella de carbono es muy baja, esto es porque generamos energía a partir de fuentes 100 % renovables: agua, sol y, próximamente, viento. Esto nos permite contribuir a un sistema eléctrico más limpio para Colombia. Pero ser renovables no significa tener cero emisiones. Mantener nuestras plantas, movilizar personas y equipos y desarrollar nuestra operación también genera una huella de carbono”, explicó Aparicio.

La compañía pasó de generar 3.181,51 gigavatios hora (GWh) en 2024 a 3.738,77 GWh en 2025, un incremento de 17,5 %. Al mismo tiempo, sus emisiones disminuyeron 6,4 %, de 1.063,36 a 995,07 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e). La certificación reconoce precisamente ese esfuerzo por medir y gestionar el impacto.

La ampliación del inventario permitió identificar que el 79,13 % de las emisiones de AES Colombia son indirectas y están relacionadas con su cadena de valor. Dentro de este grupo, los combustibles utilizados en actividades contratadas a terceros representan cerca del 55 % de la huella verificada, con 547 toneladas de CO2e.

Patricia Aparicio, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de AES Colombia. Foto: Mauricio Alvarado

¿Qué operaciones abarca la certificación?

La certificación abarca las emisiones de la Central Hidroeléctrica de Chivor, de 1.100 megavatios (MW), y de los parques solares Castilla Solar (21 MW), San Fernando (61 MW) y Brisas (26,8 MW), ubicados en Meta y Huila.

El inventario de 2025 se elaboró, considerando los alcances 1, 2 y 3. Estos comprenden las emisiones directas de la operación, las asociadas al consumo propio de energía y otras emisiones indirectas relacionadas con la cadena de valor.

La inclusión de las emisiones de alcance 3 fue una decisión voluntaria de AES Colombia, pues no era un requisito obligatorio para la certificación.

Un compromiso con la biodiversidad

Además, AES Colombia compensó cerca de 221 toneladas de CO2e correspondientes a los alcances 1 y 2 mediante créditos de carbono del proyecto Paramuno. La inversión se concentra en dos predios de Santa María, municipio donde opera la Central Hidroeléctrica de Chivor. El aporte de AES Colombia contribuye a la conservación de más de 30.000 hectáreas de bosques y páramos que protege el proyecto.

En el entorno de estos predios se han registrado más de 1.892 especies, entre ellas la salamandra de Leandra, catalogada en peligro crítico de amenaza.

La compensación se suma a otras acciones de conservación que la compañía adelanta en el Valle de Tenza, donde opera Chivor y lleva más de 25 años de trabajo ambiental. Allí protege más de 2.000 hectáreas del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Cuchilla Negra, un corredor biológico que conecta la Orinoquía, la Amazonía y los Andes.

AES Colombia, junto con la Fundación Humedales, protege ecosistemas donde habita el oso andino. Para promover su conservación, creó a Andy, un personaje que sensibiliza a las comunidades sobre su cuidado.

El reto hacia 2027

AES Colombia continuará midiendo y reduciendo su huella de carbono, con énfasis en las emisiones directas y el trabajo con proveedores y contratistas. También mantendrá acciones de compensación que contribuyan a conservar los ecosistemas cercanos a Chivor y fortalecer la resiliencia de sus activos renovables.

“Para AES Colombia, la carbono neutralidad significa ser coherentes: generar energía renovable y, al mismo tiempo, hacernos responsables de cómo la producimos, ayudando con nuestra energía y con nuestras acciones al planeta”, asegura Aparicio.

Alcanzar la certificación de carbono neutro verificado no significa que el trabajo haya terminado. La compañía busca que el crecimiento de su generación renovable esté acompañado de una gestión de sus emisiones.