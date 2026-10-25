Ahorrar desde la infancia, una apuesta por el futuro. Foto: Getty Images

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¿Qué pasaría si el ahorro para el futuro de los hijos comenzara desde sus primeros meses de vida? En distintos países, esta pregunta ha impulsado iniciativas para que los niños empiecen a construir un capital desde edades tempranas, con el propósito de ampliar sus oportunidades económicas en la adultez.

En Estados Unidos, las Trump Accounts contemplan cuentas de inversión para menores de 18 años, mientras que Alemania ha impulsado un sistema para fomentar el ahorro destinado a la jubilación desde los seis años. Aunque los dos modelos tienen características y objetivos diferentes, reflejan una tendencia: reconocer que el tiempo puede ser un aliado para construir recursos y ampliar las posibilidades financieras del futuro.

En Colombia, Protección cuenta con Protección Hijos, un plan de ahorro personalizado y flexible que permite a las familias ahorrar de acuerdo con sus capacidades económicas. Los aportes no tienen que provenir exclusivamente de los padres: abuelos, tíos, padrinos, amigos y otras personas cercanas también pueden contribuir a ese propósito.

Cuando el beneficiario cumpla 18 años o termine el bachillerato, los recursos podrán destinarse a financiar su educación, iniciar un emprendimiento, desarrollar otros proyectos de vida o construir una base de ahorro para objetivos de muy largo plazo, como complementar su pensión.

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Los aportes se invierten mediante una estrategia diversificada que busca aprovechar el potencial del interés compuesto a lo largo del tiempo. Además, el plan ofrece la posibilidad de asegurar el objetivo para proteger el futuro del hijo ante una eventualidad, sujeto a las condiciones aplicables.

El tiempo como aliado financiero

La importancia de comenzar a ahorrar desde la infancia también está relacionada con el aumento de la longevidad. Una niña que nace hoy en Colombia tiene posibilidades reales de acercarse a los 100 años, una perspectiva que está transformando la manera de estudiar, trabajar, construir patrimonio y planear el futuro financiero.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la esperanza de vida al nacer en Colombia ronda los 77 años. Asimismo, el número de personas mayores de 100 años pasó de 529 en 1953 a cerca de 19.400 en 2023. Esta transformación demográfica representa un avance social, pero también plantea el desafío de construir recursos suficientes para financiar una vida más larga.

“Más que hablar únicamente de pensiones, necesitamos hablar de cómo financiamos una vida más larga. De ahorro temprano, de educación financiera, de nuevas formas de construir patrimonio y de herramientas que permitan que las personas tengan mayor libertad para tomar decisiones a lo largo de su vida”, afirma Juan David Correa, presidente de Protección.

En este escenario, el ahorro voluntario permite complementar los recursos acumulados durante la vida laboral y afrontar con mayor flexibilidad las distintas etapas de la vida. El tiempo disponible para construir capital es uno de los factores que pueden favorecer la planeación financiera.

Ejercicios realizados por Protección muestran que una persona que comience a ahorrar voluntariamente a los 25 años el equivalente al 10 % de su salario podría aumentar hasta en un 41 % el ingreso disponible durante su jubilación. Aunque los resultados varían según las circunstancias individuales, el ejercicio ilustra el potencial de comenzar temprano.

“La longevidad tiene una característica muy particular, el tiempo juega a favor de quienes empiezan temprano. Por eso, prepararnos para vivir 100 años no puede ser una conversación que comience a una edad adulta, tiene que empezar mucho antes”, señala Correa.

Ahorrar según las posibilidades de cada familia

El envejecimiento de la población también plantea retos para el sistema pensional. De acuerdo con estimaciones del Banco de la República, Colombia pasaría de tener cerca de 4,6 personas en edad de trabajar por cada persona en edad de pensión a alrededor de 1,7 hacia 2060.

A esta transformación se suman las dificultades de una parte de la población que recibe ingresos variables y no siempre puede destinar la misma cantidad al ahorro. Por eso, Protección considera importante desarrollar alternativas que permitan realizar aportes de acuerdo con las capacidades de cada persona.

“Si los ingresos son variables, el ahorro también tiene que ser flexible. Debemos facilitar que las personas puedan ahorrar cuando tengan capacidad para hacerlo, incluso con montos pequeños, de manera simple y sin barreras innecesarias”, explica Correa.

La construcción de bienestar financiero no depende necesariamente de comenzar con grandes cantidades. Realizar aportes acordes con las posibilidades de cada momento, mantener el hábito y aumentar el esfuerzo cuando las condiciones lo permitan puede facilitar la acumulación de recursos a largo plazo.

Consciente de que las necesidades financieras cambian a lo largo de la vida, Protección ha fortalecido su oferta de ahorro e inversión. Entre sus alternativas se encuentra +Protección, una solución de ahorro 100 % digital y flexible que permite realizar aportes según las capacidades y los objetivos de cada persona.

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Foto: Marco Antonio Perez

De Emilia a Hernán: las distintas etapas del ahorro

Protección acompaña actualmente a 8,5 millones de clientes. Entre ellos están Emilia, una bebé de tres meses cuyos padres comenzaron a ahorrar desde su nacimiento mediante Protección Hijos para apoyar su educación universitaria, y Hernán, de 101 años, quien disfruta de los recursos que acumuló durante su vida laboral.

Entre ambos hay casi un siglo de diferencia. Sus historias muestran cómo las necesidades financieras evolucionan con cada etapa de la vida y por qué la planeación requiere una perspectiva de largo plazo.

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En el caso de Emilia, sus padres decidieron anticiparse a sus necesidades futuras y empezar a construir recursos que puedan ampliar sus posibilidades cuando llegue el momento de elegir qué estudiar o qué proyecto desarrollar. El plan también permite que familiares y personas cercanas contribuyan a ese propósito, convirtiendo el ahorro en un esfuerzo compartido.

“Vivir más años será uno de los cambios más importantes de este siglo. El verdadero desafío no está en sumar años a la vida, sino en lograr que esos años estén acompañados de salud, propósito, aprendizaje, vínculos y bienestar financiero”, afirma Correa.

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En un país donde cada vez más personas pueden acercarse a los 100 años, comenzar a ahorrar desde temprano y fortalecer ese hábito a lo largo de la vida puede contribuir a preservar la autonomía y ampliar las oportunidades futuras. Para las familias, la decisión de empezar desde la infancia representa una forma de preparar recursos para los proyectos que sus hijos construirán mañana.

Aquí puede conocer más sobre Protección Hijos.