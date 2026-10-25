Aris Mining apuesta por la coexistencia entre la gran minería y los mineros tradicionales

Foto: Alejandro Jiménez, country mánager de Aris Mining. /Cortesía Aris Mining

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La formalización minera, la recuperación ambiental y la generación de oportunidades para las comunidades son algunos de los retos del sector en Colombia. Frente a este panorama, Aris Mining promueve un modelo de coexistencia entre la minería industrial y la tradicional, con experiencias en Segovia, Antioquia, y Marmato, Caldas.

La compañía reporta cerca de 4.000 mineros formalizados y busca llegar a 8.000 en los próximos cuatro años. Para Alejandro Jiménez, country manager de Aris Mining, el punto de partida es reconocer que ambas actividades pueden complementarse mediante reglas claras, responsabilidades compartidas y acuerdos de colaboración.

En Segovia y Marmato, los mineros tradicionales extraen el mineral a partir de su conocimiento del territorio, acceden a plantas de procesamiento licenciadas y comercializan su producción con la compañía bajo condiciones de transparencia sobre las utilidades. También reciben financiación, información geológica, acompañamiento técnico y orientación en seguridad y gestión ambiental.

La estrategia busca que los mineros crezcan sin perder su identidad ni su autonomía empresarial. Para alcanzar la meta de formalización, Aris Mining plantea ampliar las alianzas existentes, incorporar nuevas unidades mineras y preparar oportunidades de participación local en futuros proyectos.

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Los acuerdos establecen requisitos verificables en seguridad industrial, gestión ambiental, trazabilidad del mineral y cumplimiento de obligaciones laborales. Además, la compañía acompaña a sus socios en formación empresarial, bancarización y acceso a protección social.

Uno de los principales desafíos es que estas iniciativas tengan continuidad y que la formalización sea económicamente viable. Según Jiménez, el éxito debe medirse no solo por el número de mineros vinculados, sino por cuántos logran permanecer en la legalidad, trabajar de manera más segura y construir empresas sostenibles.

En Marmato, la compañía trabaja con el Gobierno, las autoridades y los mineros para establecer una ruta de formalización y coexistencia en el histórico Cerro El Burro, que impactaría a más de 450 mineros informales. En Segovia, el modelo también tiene resultados productivos: en 2025, los aliados mineros aportaron aproximadamente el 39 % de la producción de oro de esa operación, cerca de 100.000 onzas, según las cifras entregadas por la empresa.

Recuperación ambiental y desarrollo territorial

La estrategia de sostenibilidad incluye iniciativas de recuperación de áreas intervenidas, protección del agua y generación de energía limpia. En Segovia, la recuperación de antiguos depósitos de relaves permitió desarrollar el Ecoparque Colibrí, un espacio de aproximadamente 9.200 metros cuadrados destinado al uso comunitario.

La compañía también cuenta con un parque solar de autoconsumo de 1,5 megavatios de corriente alterna que abastece directamente sus operaciones. En materia hídrica, una planta de tratamiento y recirculación permite reincorporar cerca del 85 % del agua al proceso minero.

En alianza con Corantioquia, Aris Mining adelanta una estrategia de minería regenerativa que vincula voluntariamente a 19 unidades mineras de Segovia para promover la restauración ambiental. El trabajo incluye reforestación, seguimiento de la biodiversidad y evaluación de indicadores como las áreas restauradas, la supervivencia de la vegetación y la evolución de los recursos hídricos.

Para Jiménez, la recuperación ambiental debe extenderse más allá de las instalaciones de la compañía e involucrar a los mineros tradicionales y a los actores locales, con resultados verificables y sostenibles.

La inversión social también busca dejar capacidades permanentes en los municipios. En educación, Aris Mining construyó y financia el Gimnasio La Salada, en Segovia, que atiende a cerca de 800 estudiantes. Desde 2021, además, ha apoyado más de 5.000 becas.

En materia de empleo y participación femenina, destaca la formación de siete mujeres de Vegachí en manejo de maquinaria, realizada con aliados como el Sena, que les permitió adelantar prácticas en la mina El Silencio. La empresa también trabaja bajo el sello Equipares Plata y reporta que cerca del 68 % de su fuerza laboral es local.

En infraestructura, ha impulsado 11 proyectos mediante Obras por Impuestos y Obras por Regalías, por más de COP 24.000 millones. Uno de ellos permitió dotar la Ciudadela Universitaria de Segovia.

La compañía busca medir el impacto de estas inversiones a partir de sus resultados: mejores oportunidades educativas, acceso al empleo, mayor participación de las mujeres y aprovechamiento de las obras por parte de las comunidades.

Las condiciones para consolidar el modelo

La construcción de confianza con las comunidades es otro de los desafíos del sector. Jiménez considera que no basta con realizar reuniones o inversiones sociales: es necesario reconocer la historia minera de cada territorio y cumplir los compromisos adquiridos.

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Por eso, aunque Segovia y Marmato comparten el objetivo de formalizar a los mineros tradicionales, las soluciones deben adaptarse a sus realidades. La experiencia de Segovia demuestra que la formalización puede integrarse al negocio minero, mientras que Marmato evidencia la importancia de construir rutas concertadas con las autoridades y las comunidades.

Para que estos modelos sean sostenibles, el directivo señala que se requieren reglas claras y estables, trámites adecuados a las particularidades de la pequeña minería, coordinación entre las autoridades y acciones contra las economías criminales que amenazan a quienes buscan operar legalmente. También es fundamental facilitar el acceso a mercados y financiación para que los pequeños productores puedan cumplir sus obligaciones.

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La apuesta de Aris Mining es consolidar el modelo en Segovia, ampliarlo en Marmato y llevar sus aprendizajes a otras regiones del país. Paralelamente, apoya actividades como el café, la miel y la joyería para diversificar las economías locales.

El objetivo, concluye Jiménez, es que la minería contribuya a construir empresas, capacidades y oportunidades que permanezcan en los territorios más allá de la actividad extractiva.