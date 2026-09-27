Bre-B cumple un año y Banco Caja Social supera los 3,7 millones de llaves registradas

Más de 680.000 clientes utilizan Bre-B cada mes en el Banco Caja Social. Foto: Cortesía Banco Caja Social

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Hace un año, los pagos inmediatos comenzaron a abrir una nueva posibilidad para enviar y recibir dinero entre entidades financieras en Colombia. Con la entrada en operación de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, las transferencias incorporaron el uso de llaves, identificadores que permiten enviar dinero sin necesidad de compartir los datos tradicionales de una cuenta bancaria.

En el Banco Caja Social, la adopción de esta herramienta ha crecido durante su primer año de funcionamiento. Con corte a la primera quincena de septiembre, 2.132.742 clientes cuentan con al menos una llave registrada, para un total de 3.772.376 llaves.

El uso también se mantiene de manera recurrente. Más de 680.000 clientes utilizan Bre-B cada mes en el Banco Caja Social, con un promedio de 10,3 millones de transacciones mensuales que movilizan cerca de COP 1,5 billones.

Uno de los principales cambios que introdujo Bre-B es la posibilidad de identificar al destinatario mediante diferentes tipos de llaves. Los usuarios pueden registrar una llave alfanumérica, su número de identificación, correo electrónico, número celular u otros identificadores habilitados para realizar operaciones.

Esta diversidad de identificadores amplía las posibilidades para que los usuarios elijan la alternativa que más se ajuste a la forma en que realizan sus operaciones financieras, tanto para enviar dinero como para recibir pagos, beneficiando a las personas y los comercios con esta nueva forma de transar.

Las cifras de operación también muestran la dimensión que ha alcanzado esta alternativa. Los 10,3 millones de transacciones que se realizan en promedio cada mes a través del Banco Caja Social reflejan la incorporación de los pagos inmediatos a diferentes actividades financieras cotidianas.

Para las entidades financieras, esta evolución plantea nuevos desafíos. La disponibilidad de una infraestructura para realizar transferencias en tiempo real es solo uno de los componentes de esta transformación. El reto está ahora encontinuar desarrollando experiencias sencillas y accesibles que respondan a las necesidades de personas y negocios.

En ese escenario, la transformación digital va más allá de incorporar nuevas tecnologías: buscar facilitar la relación de las personas con el sistema financiero y hacer más sencillas operaciones cotidianas como enviar dinero, recibir pagos o realizar transacciones comerciales. Como parte de esta evolución, los clientes del Banco Caja Social cuentan con alternativas para realizar estas operaciones de manera inmediata a través de sus llaves o mediante códigos QR generados desde la aplicación.

La evolución de Bre-B coincide, además, con un año especial para el Banco Caja Social, que celebra 115 años de historia. Como empresa de la Fundación Grupo Social, la entidad plantea la innovación y la transformación digital como herramientas para responder a las necesidades de sus clientes.

Desde esta perspectiva, el banco señala que su actividad financiera está vinculada con un propósito social más amplio: contribuir, desde su actividad empresarial, a superar las causas de la pobreza y a la construcción de una sociedad más justa, solidaria, productiva y en paz.

“Nuestro propósito no es solo hacer banca, sino ayudar a que más personas puedan progresar”, enfatizan desde la entidad.