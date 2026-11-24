Foto: Cortesía Banco de Bogotá. Imagen elaborada con ayuda de IA.

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Pagar una factura desde el celular, sin importar en qué entidad financiera tenga el usuario su cuenta, es una de las posibilidades que Banco de Bogotá habilitó. La entidad financiera ahora permite que las empresas reciban pagos inmediatos por medio de BreB desde bancos y entidades financieras conectadas a este sistema.

La herramienta funciona a través de un código QR Bre-B incluido en las facturas de Claro Hogar y Claro Móvil, la primera entidad en adoptar la solución. Al escanearlo, los usuarios pueden realizar el pago desde la aplicación de su entidad financiera, sin necesidad de desplazarse ni recurrir al efectivo. Los recursos llegan de manera inmediata a la compañía, lo que también facilita sus procesos de conciliación y mejora el flujo de caja.

La implementación comenzó con un piloto de 272.000 facturas de Claro Hogar y, desde noviembre, inició su expansión progresiva hacia los clientes de servicios fijos y, posteriormente, de Claro Móvil.

“En Banco de Bogotá estamos desarrollando soluciones para que las empresas aprovechen todo el potencial de Bre-B, permitiéndoles recibir pagos en tiempo real, optimizar sus procesos operativos y ofrecer una experiencia más simple a sus clientes. La implementación con Claro demuestra cómo estas capacidades ya generan beneficios concretos para las empresas y los usuarios”, afirmó Julián Botero, vicepresidente de Banca Empresas y Gobierno del Banco de Bogotá.

Foto: Cortesía Banco de Bogotá. Imagen elaborada con ayuda de IA.

Para Claro, la incorporación de este mecanismo representa una alternativa digital de recaudo que busca facilitar el pago de sus servicios y reducir la dependencia del efectivo. La compañía genera millones de facturas al mes, por lo que la adopción de este tipo de herramientas también supone cambios en la gestión de sus pagos.

“Incorporar el QR Bre-B en nuestras facturas nos permite ofrecer una alternativa de pago digital, rápida y segura, reduciendo la dependencia del efectivo y mejorando la experiencia de servicio”, señaló Jenny Morales Franco, jefe de recaudo digital de Claro Colombia.

La integración tecnológica está a cargo de GOU Payments, que conecta los sistemas de facturación de Claro con la infraestructura de pagos inmediatos de Bre-B.

Con esta iniciativa, Banco de Bogotá busca ampliar el uso de los pagos interoperables en el segmento empresarial y ofrecer a otras compañías alternativas para gestionar sus recaudos mediante transferencias inmediatas, independientemente de la entidad financiera desde la que paguen sus clientes.

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