Campus 2600: así avanza el próximo epicentro de innovación y negocios en Bogotá

El Campus 2600 busca conectar empresas, emprendedores e investigadores en torno a la innovación. Foto: Cortesía Cámara de Comercio de Bogotá

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El Campus 2600 comienza a tomar forma en Bogotá. La construcción del proyecto, concebido como un espacio para conectar ciencia, tecnología, empresas, talento y emprendimiento, registra un avance de 6,50 % con corte al 20 de septiembre, frente al 6,66 % programado, de acuerdo con el seguimiento de la obra.

El comportamiento de la construcción se mantiene, de esta manera, prácticamente alineado con el cronograma establecido. Entre los trabajos que ya presentan avances se encuentran las pantallas estructurales, que alcanzaron el 100 % de ejecución, mientras que los barretes llegan al 95 % y la placa andén registra un avance del 51 %.

A estos frentes se suman 24 pilotes adicionales. Sus prehuecos ya fueron terminados y la fundición alcanza el 87 %, como parte de los trabajos destinados a consolidar la cimentación y la estructura del futuro edificio.

El proyecto contempla una infraestructura de 45.000 metros cuadrados distribuidos en 23 pisos y está previsto que sea entregado en diciembre de 2028. Su ubicación será estratégica: estará en el entorno de 247 hectáreas de renovación urbana alrededor de Corferias, una zona en la que se busca integrar empresas, industrias 4.0, industrias creativas, talento, conocimiento, vivienda y empleo.

Una apuesta por la ciencia y la tecnología

El Campus 2600 tendrá como sectores estratégicos la salud, las tecnologías limpias, el sector agroalimentario y la industria tecnológica. La apuesta está orientada a facilitar el acceso a la tecnología y ampliar las oportunidades de innovación para Bogotá-Región.

Más allá de la construcción física, el proyecto también avanza en la definición de su modelo de operación y servicios. La hoja de ruta contempla conectar conocimiento, infraestructura científica y emprendimientos de base científica y tecnológica, con la intención de que estos puedan escalar desde Bogotá hacia otros mercados.

Así, el Campus 2600 busca consolidarse como un punto de encuentro entre diferentes actores del ecosistema de innovación: empresas, investigadores, emprendedores, talento y organizaciones vinculadas con la ciencia y la tecnología.

Mientras la obra avanza, también se desarrolla el modelo que determinará cómo funcionará este espacio una vez entre en operación. La meta es que la infraestructura no solo albergue actividades empresariales y científicas, sino que contribuya a fortalecer las conexiones entre conocimiento, innovación y desarrollo económico.

Con los primeros hitos de construcción ya cumplidos y nuevos frentes en ejecución, el Campus 2600 avanza hacia la consolidación de una infraestructura que pretende convertirse en uno de los nuevos puntos de conexión para la innovación en Bogotá-Región.