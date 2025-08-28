No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Capacitarse hoy es transformarse mañana: el poder de la formación continua

En el siglo XXI, la formación continua dejó de ser una opción y se convirtió en la clave para crecer, reinventarse y aportar al desarrollo social y profesional. Desde Unicervantes, esta visión se traduce en diplomados, cursos y seminarios diseñados para responder a los retos del presente y formar líderes para el futuro.

Redacción Especiales
28 de agosto de 2025 - 05:18 p. m.
Los programas de Unicervantes están diseñados para impactar positivamente la vida de las personas y sus entornos.
Foto: Cortesía
En un mundo donde la información se actualiza en tiempo real y la tecnología redefine cada aspecto de la vida, la educación dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad. El siglo XXI exige profesionales flexibles, creativos, competentes y en permanente formación. En este escenario, los diplomados, cursos y seminarios se consolidan como herramientas clave no solo para fortalecer el perfil laboral, sino también para el empoderamiento personal y social.

Las organizaciones actuales demandan colaboradores capaces de adaptarse a los cambios, liderar con criterio, comunicar de manera efectiva y proponer soluciones innovadoras. A esto se suma el auge del emprendimiento y la digitalización, que han vuelto esenciales competencias como el análisis de datos, la gestión emocional, el pensamiento estratégico y la innovación digital.

En Colombia, Unicervantes ha asumido este reto con una amplia oferta académica desarrollada desde la Dirección de Mercadeo, Admisiones, Extensión y Comunicaciones. Sus programas responden a los intereses y contextos de estudiantes, profesionales, emprendedores y ciudadanía en general que buscan avanzar, emprender o reconectarse con su vocación.

“Estudiar un diplomado en esta época no solo enriquece la hoja de vida: transforma a la persona como ser humano y ciudadano del siglo XXI”, afirma Santiago Andrés Peña Garnica, líder de Relacionamiento con el Medio.

La institución ofrece diplomados en áreas como Contratación Estatal, Criminología, Marketing Digital, Innovación y Emprendimiento, Neuromarketing, Políticas Públicas y Power BI – Big Data y Análisis de Datos; cursos que van desde Business English, Excel Avanzado hasta Tejido en Crochet o Pintura; y seminarios y talleres en habilidades profesionales, liderazgo organizacional y espacios recreativos como vacaciones temáticas.

Cada uno de estos programas ha sido diseñado con calidad, pertinencia y compromiso social, combinando teoría y práctica con el acompañamiento de docentes expertos y metodologías innovadoras.

Educación para todos y desde cualquier lugar

Gracias a modalidades que permiten el acceso desde distintas regiones del país, Unicervantes trabaja en la democratización de la educación, aportando a una Colombia más equitativa e incluyente.

“Transformar la educación es transformar el país. En Unicervantes se concibe la formación continua y permanente no solo como una opción académica, sino como una herramienta de justicia social, de construcción de paz y de movilidad real para miles de colombianos”, señala Nicolás Calderón Rincón, director de Mercadeo, Admisiones, Extensión y Comunicaciones.

¿Por qué estudiar en Unicervantes?

Porque aprender es progresar. Formarse en esta institución significa vivir una experiencia integral que une educación académica con valores humanos, pensamiento crítico y sentido de comunidad. Sus programas están diseñados para generar un impacto positivo tanto en la vida de los estudiantes como en sus entornos.

Unicervantes invita a todas las personas —sin importar edad o nivel de formación— a encontrar en su oferta un camino de crecimiento, liderazgo y transformación.

Conozca toda la oferta en: www.unicervantes.edu.co

También puede escribir al correo electrónico: asesor.extension@unicervantes.edu.co, o al WhatsApp: +57 3108226426.

Por Redacción Especiales

