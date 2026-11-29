Foto: La detección temprana permite tratar las cataratas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. / Cortesía Clínicas Lafam.

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Con el paso de los años, el cristalino, la estructura transparente que permite enfocar las imágenes, puede perder su transparencia y volverse opaco. Esta condición, conocida como catarata, provoca visión borrosa o empañada y puede dificultar progresivamente las actividades diarias.

Aunque está relacionada principalmente con el envejecimiento, también puede aparecer por otros factores, como la diabetes, el tabaquismo, los traumatismos oculares y el consumo de determinados medicamentos. Incluso puede presentarse desde el nacimiento.

En Colombia, las cataratas representan un desafío para la salud visual de los adultos mayores. De acuerdo con Claudia Ximena Martínez Estupiñán, directora de Clínicas Lafam, esta condición disminuye la capacidad visual de los pacientes, afecta su calidad de vida y puede limitar su independencia, especialmente en aspectos como la movilidad, la lectura y otras funciones cotidianas.

Entre las señales de alerta están la pérdida de agudeza visual que no mejora con el uso de anteojos, la sensación de ver a través de un vidrio empañado, la falta de nitidez y la sensibilidad a la luz. También pueden presentarse alteraciones en la percepción de los colores y cambios frecuentes en la fórmula de las gafas.

Ante estos síntomas, la recomendación es acudir a un profesional de la salud visual. Una valoración por optometría y oftalmología permite establecer un diagnóstico y determinar el tratamiento adecuado. Esto es importante porque no todas las alteraciones visuales asociadas al envejecimiento corresponden a cataratas.

¿Cuándo es necesario operar las cataratas?

La cirugía se recomienda cuando la pérdida de visión comienza a interferir con las actividades diarias y afecta la calidad de vida. No es necesario esperar a que la catarata esté completamente desarrollada para considerar una intervención.

El procedimiento consiste en retirar el cristalino opaco y reemplazarlo por un lente intraocular. Una de las técnicas más utilizadas actualmente es la facoemulsificación, que permite extraer la catarata mediante una pequeña incisión. Para ello, se introduce una sonda de ultrasonido que fragmenta y aspira el cristalino, dejando espacio para implantar el nuevo lente.

Según el doctor Juan Carlos Reyes, oftalmólogo de Clínicas Lafam, el manejo integral incluye una valoración por optometría, oftalmología y anestesiología, además de un estudio de biometría, que permite determinar el poder y el tipo de lente intraocular más adecuado para cada paciente.

La elección del lente depende de las necesidades visuales y las condiciones de cada persona. Existen lentes monofocales, que corrigen principalmente la visión de lejos; lentes de rango extendido, que permiten enfocar a distancias lejanas e intermedias, y otros que ofrecen visión de lejos, intermedia y cercana. En algunos pacientes con astigmatismo también se utilizan lentes tóricos.

Tecnología para mejorar la precisión de la cirugía

Los avances tecnológicos han permitido incorporar herramientas que buscan mejorar la precisión y la seguridad de los procedimientos. En marzo de 2026, Clínicas Lafam realizó una inversión para actualizar sus equipos de cirugía de catarata por facoemulsificación, mediante la integración de tres tecnologías: Centurion Active Sentry, biómetro ARGOS SS-OCT y DMM Digital Marker M.

De acuerdo con Martínez Estupiñán, estos equipos responden a tres aspectos fundamentales de la cirugía moderna de cataratas: el cálculo más preciso del lente intraocular, el control dinámico de la presión intraocular durante la intervención y la alineación del lente.

Esta última característica es especialmente importante para los pacientes que requieren lentes tóricos para corregir el astigmatismo. La tecnología también busca mantener la estabilidad de la cámara anterior del ojo durante el procedimiento, un aspecto relevante para reducir posibles complicaciones.

La cirugía suele realizarse de manera ambulatoria y la recuperación generalmente es rápida, aunque depende de las condiciones de cada paciente y del cumplimiento de las indicaciones médicas.

Foto: La tecnología también busca mantener la estabilidad de la cámara anterior del ojo durante el procedimiento. / Cortesía Clínicas Lafam.

Durante las primeras 24 a 48 horas se recomienda descansar, evitar esfuerzos visuales y mantener una adecuada higiene ocular. También es importante no nadar, utilizar maquillaje en los ojos, cargar objetos pesados ni realizar ejercicio intenso. El uso de un protector ocular, especialmente al dormir, y de gafas de sol al salir también hace parte de los cuidados posteriores.

Algunas molestias, como ardor leve, lagrimeo, sensación de arenilla o visión borrosa, pueden presentarse después de la intervención. Sin embargo, si persisten, es importante consultar al especialista.

Aunque las cataratas no se pueden prevenir por completo, debido a su relación con el envejecimiento, mantener hábitos saludables y realizar controles visuales periódicos puede ayudar a reducir algunos factores de riesgo y detectar oportunamente cualquier alteración.

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En este contexto, Clínicas Lafam ofrece servicios de optometría, oftalmología, exámenes especializados y acompañamiento durante las diferentes etapas del tratamiento, desde la valoración inicial hasta los controles posteriores a la cirugía.

Con más de 20 años de experiencia, Clínicas Lafam continúa consolidándose como referente en salud visual, acompañando a miles de pacientes en el país en cada etapa de su cuidado visual.

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Más información en www.lafam.com.co y en sus sedes a nivel nacional.