Cobre ya mueve 13 millones de transacciones al mes a través de Bre-B

José Gedeón, CEO y cofundador de Cobre Foto: Cortesía

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Cuando Bre-B comenzó a operar, una de las preguntas era cómo una infraestructura diseñada para facilitar los pagos inmediatos podía incorporarse a las operaciones cotidianas de las empresas. Cobre decidió responderla desde el inicio: en octubre del año pasado realizó con Telefónica su primera transacción a través del sistema y, un año después, ya cuenta con 350 clientes que utilizan Bre-B mediante sus soluciones de pagos.

Bre-B es el sistema de pagos inmediatos inmediatos interoperable de Colombia, que permite realizar pagos y transferencias de dinero de manera instantánea entre diferentes entidades financieras, sin importar dónde tenga el usuario su cuenta o depósito electrónico y fue creado por el Banco de la República y puesto en funcionamiento de forma masiva el 5 de octubre de 2025.

Desde entonces el crecimiento en el uso del sistema ha sido innegable, y buena parte de ese crecimiento ha estado en el rol de empresas como Cobre. Esta fintech apostó por llevar Bre-B al segmento empresarial. Un diferencial que hoy, después de un año, los tiene con un balance más que positivo donde las operaciones realizadas mediante este sistema ya representan más de 20 % de sus transacciones por mes. La empresa realizó en octubre del año pasado su primera transacción a través del sistema con Telefónica y desde entonces amplió su operación hasta trabajar con 350 compañías vinculadas a Bre-B.

“Pasamos de registrar un millón de transacciones empresariales en enero de 2026 a 13 millones al mes al día de hoy”, afirmó José Gedeón, CEO y cofundador de Cobre.

Uno de los elementos que, según la compañía, ha favorecido la adopción empresarial es que Bre-B ofrece una experiencia homogénea para los usuarios, independientemente de la entidad financiera desde la que se realice la operación. Una transferencia desde o hacia Bancolombia, BBVA u otra entidad participante mantiene la misma lógica para quien realiza el pago. A esto se suma que las reglas del sistema son establecidas por el Banco de la República y no por un actor privado.

Para las empresas, cuenta el cofundador de Cobre, el sistema les da la posibilidad de integrar Bre-B a sus propios procedimientos lo que les permite desarrollar soluciones específicas para sus necesidades. En el caso de Telefónica, por ejemplo, Cobre implementó mecanismos que permiten que el usuario pague exactamente el valor que la compañía debe recibir, evitando diferencias en el monto de la transacción.

Los casos de uso también se han extendido a diferentes actividades económicas. En comercio electrónico, Samsung utiliza Bre-B como una alternativa para recibir pagos, mientras que en logística Servientrega lo incorporó para transformar parte de sus operaciones de pago contraentrega.

Este último caso muestra uno de los cambios que puede generar el sistema en la operación empresarial. Tradicionalmente, un repartidor que realiza una entrega contraentrega debe recibir efectivo, contar con dinero para dar vueltas y posteriormente entregar o consignar ese dinero. Esto implica procesos adicionales de manejo, conciliación y seguridad del efectivo.

Con Bre-B, y con la tecnología de Cobre, el proceso puede hacerse mediante un código QR. El repartidor presenta el código, el cliente lo escanea y realiza el pago desde su entidad financiera. De esta manera, desaparece buena parte de la gestión de efectivo asociada a la operación.

En el comercio electrónico, el impacto también está relacionado con los costos. De acuerdo con Cobre, una transacción realizada mediante Bre-B puede representar para una empresa un costo considerablemente menor que un pago con tarjeta. En el caso mencionado de Samsung, la compañía señala que una transacción con tarjeta puede implicar costos de hasta 3 % del valor de la venta, mientras que mediante Bre-B el costo es considerablemente menor.

A esto se suma la disponibilidad del dinero. “Mientras las operaciones con tarjetas pueden tener procesos de conciliación que llevan varios días, las transacciones realizadas mediante Bre-B cuentan con liquidación inmediata. Para las empresas, esto significa reducir costos financieros y disponer de los recursos con mayor rapidez”, explica Gedeón.

Cobre también cuenta con un módulo de conciliación que puede integrarse a los sistemas de las compañías para que las transacciones queden identificadas y conciliadas automáticamente a medida que los clientes realizan los pagos.

Sin embargo, el crecimiento todavía enfrenta algunas barreras. Una de las principales está relacionada con los límites de las transacciones. Actualmente, Bre-B tiene un límite cercano a los $12 millones por operación, mientras que algunas entidades financieras establecen topes inferiores para sus clientes.

“Hay bancos que ponen topes o límites de tres millones de pesos, hay otros bancos que ponen cinco, hay otros que ponen diez. Eso hay que homogeneizarlo y subirlos”, señaló el representante de Cobre.

La compañía considera que también será necesario ampliar los casos de uso disponibles. Actualmente, Bre-B permite principalmente operaciones entre personas y pagos entre personas y comercios, pero existe potencial para incorporar transacciones empresariales de otro tipo, como operaciones entre empresas y pagos de empresas a personas, o incluso la posibilidad de pagos de servicios públicos.

Con lo hecho y los buenos números que ha tenido Cobre en este primer año desde el lanzamiento de Bre-B, así como las buenas noticias han llegado, también se han identificado algunos puntos que pueden llegar a mejorar el sistema y al país.

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Uno de esos retos está relacionado con la estabilidad de la infraestructura. Aunque Cobre considera que el sistema funciona de manera rápida y consistente, reconoce que todavía existen oportunidades de mejora en la disponibilidad del servicio. La caída ocasional de algunos nodos puede afectar la experiencia de los usuarios, aunque la empresa considera que este es un problema solucionable y menos determinante que los límites y la ampliación de los casos de uso.

De cara al futuro y al crecimiento que seguramente tendrá el sistema, Gedeón cree que son varios los sectores en los que podría crecer el uso empresarial de Bre-B. El comercio electrónico, la logística y las telecomunicaciones seguirán siendo importantes, pero la compañía también apunta a servicios públicos, comercio físico y movilidad, incluidos servicios de transporte para pasajeros.

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El crecimiento registrado hasta ahora da una idea del ritmo que podría tomar esa expansión. Cobre asegura que pasó de un millón de transacciones en enero a 13 millones el mes pasado, un crecimiento que la compañía considera apenas el comienzo de una adopción más amplia.

La expectativa es que la expansión de los pagos inmediatos tenga efectos que vayan más allá de la forma en que los consumidores pagan. Para las empresas, la reducción de los costos asociados al cobro y la disponibilidad más rápida de los recursos pueden traducirse en cambios en la administración del capital de trabajo.

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“Van a bajar muchísimo los costos financieros para las empresas. A medida que la gente adopta Bre-B se vuelve mucho más barato para las empresas cobrar versus otros métodos de pago”.

El balance del primer año, por ahora, muestra un sistema que ya comenzó a incorporarse en la operación de las empresas, pero cuyo potencial todavía depende de la ampliación de sus usos, la homologación de los límites entre entidades financieras y el desarrollo de una infraestructura que permita sostener el crecimiento de las transacciones y que resulte determinante para que Bre-B pase de ser una nueva alternativa de pago a convertirse en una pieza habitual de la operación financiera de las compañías colombianas.